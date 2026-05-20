Киву продлит контракт с «Интером» до 2028-го с опцией до 2029-го. Зарплату тренера увеличат
Кристиан Киву подпишет новый контракт с «Интером» до конца месяца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение будет рассчитано до 2028 года с опцией продления до 2029-го, а зарплата тренера будет увеличена.
Киву возглавил «Интер» летом 2025 года. При нем «нерадзурри» выиграли чемпионат и Кубок Италии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
