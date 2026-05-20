«Нэгохян» из КНДР вышел в финал женской ЛЧ Азии, обыграв южнокорейский «Сувон» на их поле. В решающем матче сыграют с «Токио Верди»
В 1/2 финала команда победила южнокорейский «Сувон» на их поле со счетом 2:1.
В финале северокорейская команда встретится с японским «Токио Верди». Эта игра также пройдет в Сувоне 23 мая.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
