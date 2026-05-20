«Нэгохян» из КНДР вышел в финал женской ЛЧ Азии, обыграв южнокорейский «Сувон» на их поле. В решающем матче сыграют с «Токио Верди»

«Нэгохян» из КНДР вышел в финал женской Лиги чемпионов Азии.

В 1/2 финала команда победила южнокорейский «Сувон» на их поле со счетом 2:1.

В финале северокорейская команда встретится с японским «Токио Верди». Эта игра также пройдет в Сувоне 23 мая.

«Нэгохян» из КНДР прилетит в Южную Корею для участия в полуфинале женской азиатской ЛЧ. Северокорейские спортсмены посетят страну впервые с 2018-го