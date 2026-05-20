Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»

Кокорин попрощался с «Арисом»: Продолжайте творить историю.

Кипрский клуб сегодня объявил об уходе 35-летнего форварда.

«Дорогие друзья, фанаты «Ариса », Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку.

Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕК на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.

Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно.

Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.

Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.

В прощальном матче футболиста «Арис» 22 мая встретится с АЕК Лимасол.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В составе клуба форвард забил 33 гола в 112 матчах, а также стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23.