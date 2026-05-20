Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
Нападающий Александр Кокорин попрощался с «Арисом».
Кипрский клуб сегодня объявил об уходе 35-летнего форварда.
«Дорогие друзья, фанаты «Ариса», Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку.
Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕК на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.
Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно.
Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.
Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.
В прощальном матче футболиста «Арис» 22 мая встретится с АЕК Лимасол.
Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В составе клуба форвард забил 33 гола в 112 матчах, а также стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23.
Стулья приготовил?
Конферансье:
— А теперь — коронный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью описает всех тех, кто сидит в первых двух рядах!
Народ в ужасе щемится в разные стороны.
Конферансье:
— Убегать бесполезно! У мальчика феноменальная память!
Удачи в дальнейшей жизни. И мягкого стула...