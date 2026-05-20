  Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»

Нападающий Александр Кокорин попрощался с «Арисом».

Кипрский клуб сегодня объявил об уходе 35-летнего форварда.

«Дорогие друзья, фанаты «Ариса», Саша Кокорин на связи! Хочу лично поблагодарить вас за поддержку.

Как вы знаете, впереди у меня последняя игра за клуб, против АЕК на своем поле. Кто не придет – я тех запомнил.

Спасибо за все эти годы, за вашу поддержку с первого дня. На острове я чувствовал себя очень комфортно.

Спасибо всем, от президента до тренерского штаба, медицинских работников, персонала и офиса.

Продолжайте дальше творить историю и верните «Арису» чемпионство», – сказал Кокорин.

В прощальном матче футболиста «Арис» 22 мая встретится с АЕК Лимасол.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В составе клуба форвард забил 33 гола в 112 матчах, а также стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23.

Арис Лимасол
высшая лига Кипр
Александр Кокорин
болельщики

Кокорин:"Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил"...
Стулья приготовил?
ОтветСергей Круг
Да.
ОтветСергей Круг
Точнее кресла, если мы про стадион )
Легенда! Век воли не видать.
ОтветБот
Внатуре!
В Кофе Маниях проверили все камеры на работу и выдали травматы - Москва ждет 💥
ОтветT622222
А посетителям капу и защитный шлем?
...
Конферансье:
— А теперь — коронный номер! Сейчас мальчик с феноменальной памятью описает всех тех, кто сидит в первых двух рядах!
Народ в ужасе щемится в разные стороны.
Конферансье:
— Убегать бесполезно! У мальчика феноменальная память!
Сань, меня не будет, сорян)
ОтветВалерий Рзянин
Я тоже не смогу...
Уходит легенда... Прощание, затмевающее местечковые уходы Пепа, Левы и Гризманна
они еще не пришли а он уже их запомнил.мда.Брат Кличко что ли.
В "Красаву" пойдет
После этих угроз все стулья на последней игре будут заняты
Да ладно. Норм футболист был. Просрал талант.
Удачи в дальнейшей жизни. И мягкого стула...
