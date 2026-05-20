  • «Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
«Халл Сити» консультируется с юристами, чтобы выяснить, есть ли у клуба основания требовать прямого выхода в АПЛ после того, как «Саутгемптон» был исключен из плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро». 

В «Халле» недовольны тем, что играть придется с «Мидлсбро» после того, как команда больше недели готовилась к матчу с «Саутгемптоном».

Апелляцию «святых» рассмотрят сегодня. У игроков «Халла» сегодня был заранее запланированный выходной, а завтра команда вернется к тренировкам – либо имея два дня на подготовку к матчу с «Мидлсбро», либо, возможно, узнав, что финал снова состоится против «Саутгемптона».

«Халл» оставляет открытыми все юридические варианты, включая возможность оспаривания ситуации уже после финала, сообщает журналист Бен Джейкобс. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Неделю записывали на видео тренировки Саутгемптона, а оказывается надо было за Миддлсбро полглядывать.
Мидлсбро, наверное , в баре тренеровалось. Он неделю думали, что сезон закончен)
Щас всех дисквалифицируют и Миддлсбро без игр пройдет
Слуцкий с юристами изучает варианты вернуться в Халл напрямую, когда он вернётся в АПЛ!
С юмористами
сколько он там к нему готовился после окончания стыков Миддлсборо - Саутгемптон? это тоже своего рода попытка сжульничать. Халл наказать, как и святых. Миддлсборо напрямую в АПЛ.
Святые прибили Мидлсбро 12го мая. А дисквальнули их только вчера. Правда и Мидлсбро вряд ли во всю прям готовились к финалу)
они 6 дней готовились к Саутгемптону, теперь есть 4 дня на Миддлсборо. как бы, просить из-за этого автоматический выход - наглость и жульничество. просьба немного перенести матч была бы справедливой. но и она выглядела бы мелочной.
Ну всё, ящик пандоры открылся. Потом Вест Хэм подаст просьбу не вылетать, а то они к Шипу без Саутгемптона готовились
Так пусть Халл аналитика отправит, он снимет тренировку Мидлсбро, и уже легче будет готовиться
Tut mem ot Monster House😄
Принцип домино
«Миллуол» обсуждает с юристами, есть ли вероятность вписаться в этот замес с кабинетными играми
«Рексем» обсуждает с юристами, есть ли вероятность сыграть в плей офф вместо Саутгемптона
Я уже не удивлюсь если в АПЛ выйдет Чарльтон или Оксфорд
Рексем
Было бы ништяк). Но они не готовы. Инфраструктура совсем слабая для премьер лиги. 4 года назад коллектив пылил в 4 дивизионе без всяких шансов на Чемпионшип, не говоря о вышке. Они щас допилят стадион, подтянут все, что нужно и выйдут. С такими владельцами это вопрос решенный.
Не, ну а че
Сотонов попустили(жестко, но не без повода), соответственно по мнению многих, Мидлсбро не по спортивному принципу в финале..
Халл вообще рыжие и пушистые, уцепились за кавардак, авось прокатит)
Хитринькие какие ) Но, если будет юридическое обоснование, то почему нет.
