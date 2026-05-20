«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
«Халл Сити» консультируется с юристами, чтобы выяснить, есть ли у клуба основания требовать прямого выхода в АПЛ после того, как «Саутгемптон» был исключен из плей-офф Чемпионшипа.
Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро».
В «Халле» недовольны тем, что играть придется с «Мидлсбро» после того, как команда больше недели готовилась к матчу с «Саутгемптоном».
Апелляцию «святых» рассмотрят сегодня. У игроков «Халла» сегодня был заранее запланированный выходной, а завтра команда вернется к тренировкам – либо имея два дня на подготовку к матчу с «Мидлсбро», либо, возможно, узнав, что финал снова состоится против «Саутгемптона».
«Халл» оставляет открытыми все юридические варианты, включая возможность оспаривания ситуации уже после финала, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сотонов попустили(жестко, но не без повода), соответственно по мнению многих, Мидлсбро не по спортивному принципу в финале..
Халл вообще рыжие и пушистые, уцепились за кавардак, авось прокатит)