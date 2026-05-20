«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»

«Халл» консультируется с юристами по поводу выхода в АПЛ напрямую.

«Халл Сити» консультируется с юристами, чтобы выяснить, есть ли у клуба основания требовать прямого выхода в АПЛ после того, как «Саутгемптон» был исключен из плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро».

В «Халле» недовольны тем, что играть придется с «Мидлсбро» после того, как команда больше недели готовилась к матчу с «Саутгемптоном».

Апелляцию «святых» рассмотрят сегодня. У игроков «Халла» сегодня был заранее запланированный выходной, а завтра команда вернется к тренировкам – либо имея два дня на подготовку к матчу с «Мидлсбро», либо, возможно, узнав, что финал снова состоится против «Саутгемптона».

«Халл» оставляет открытыми все юридические варианты, включая возможность оспаривания ситуации уже после финала, сообщает журналист Бен Джейкобс.