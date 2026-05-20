Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро

Гол «Махачкалы» «Уралу» засчитали после проверки ВАР.

«Динамо » Махачкала вышло вперед на 5-й минуте первого стыкового матча против «Урала» (1:0, первый тайм).

Мохамед Аззи прострелил справа в центр штрафной соперника, Гамид Агаларов оформил скидку к внешней границе под удар Мехди Мубарику – марокканец пробил в перекладину. Мяч отрикошетил к Миро, который головой отправил его в ворота.

Голкипер «Урала » Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.

ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

