Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
Гол «Махачкалы» «Уралу» засчитали после проверки ВАР.
«Динамо» Махачкала вышло вперед на 5-й минуте первого стыкового матча против «Урала» (1:0, первый тайм).
Мохамед Аззи прострелил справа в центр штрафной соперника, Гамид Агаларов оформил скидку к внешней границе под удар Мехди Мубарику – марокканец пробил в перекладину. Мяч отрикошетил к Миро, который головой отправил его в ворота.
Голкипер «Урала» Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.
ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37422 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Просто убийство одной из команд в важнейшем матче сезона
Момент так и не показали четко
Больше удивляют судьи которых назначают ,не одной игры не видел с этим Фроловым, это же всё таки матчи чтоб попасть в премьер лигу , можно же арбитров поопытней назначить.
+ Такой повтор ,как там понять вообще, с одной камеры как будто из-за линии уже вытаскивал ,с другой может и нет, ну если помнительно зачем засчитывать , бред бредом наш судейский корпус последние пару лет
Главная звезда корпуса нынче - Инал из Нальчика, известный в ФНЛ как самый надёжный решала.
За Селихова обидно невероятно, тащит как может, а атака в Урале мёртвая, к сожалению
Как можно засчитывать такой гол?
И посмотрите на 21 номера. Который был ближе всех и сразу же побежал защиту, а не праздновать.
И только потом увидел и вскинул руки.
Очередная клоунада на варе.