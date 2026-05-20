Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро

Гол «Махачкалы» «Уралу» засчитали после проверки ВАР.

«Динамо» Махачкала вышло вперед на 5-й минуте первого стыкового матча против «Урала» (1:0, первый тайм). 

Мохамед Аззи прострелил справа в центр штрафной соперника, Гамид Агаларов оформил скидку к внешней границе под удар Мехди Мубарику – марокканец пробил в перекладину. Мяч отрикошетил к Миро, который головой отправил его в ворота.

Голкипер «Урала» Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.

ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

Как можно засчитывать гол если нету четкого повтора где видно что мяч полностью пересек линию???

Просто убийство одной из команд в важнейшем матче сезона
У ВАРа полный кредит доверия судье в поле😃
для этого есть судьи в поле, таковы правила
Второй год подряд смотрю Урал топят.
их не надо топить с такой игрой,на 45 первый раз катнули в створ,махачкала в 5 останется,этим не забить
Основной топильщик Урала - Берёза.
Ассистент видит гол, хотя обзор у него за счет положения вратаря так себе.
Момент так и не показали четко
В это время по России 1 Малахов шел, ВАРовцам не до футбола было. А затем всеми самая любимая 60 минут, тем более.
говорят, будут разбирать момент в Следствие вели с Леонидом Каневским
По ТВ картинке не понятно. Скорее нет, чем да.
Сейчас в начале второго тайма еще раз показали повтор. Так вот кажется мяч пересек ворота и так конкретно пересек
Даже по тому куда мяч упал после Селихова (почти на ленточку ) понятно, что за то гол, мяч пересёк линию
Переходные матчи всегда цирк.
Больше удивляют судьи которых назначают ,не одной игры не видел с этим Фроловым, это же всё таки матчи чтоб попасть в премьер лигу , можно же арбитров поопытней назначить.
+ Такой повтор ,как там понять вообще, с одной камеры как будто из-за линии уже вытаскивал ,с другой может и нет, ну если помнительно зачем засчитывать , бред бредом наш судейский корпус последние пару лет
Сомнительно Вам за компьютером. Главный судья засчитал, значит так увидел. ВАР ошибки в этом не увидел. Вроде всё элементарно же...
Почти всех опытных за послед два-три сезона выпилили.

Главная звезда корпуса нынче - Инал из Нальчика, известный в ФНЛ как самый надёжный решала.
Не показали ни одного повтора, где видно, что проекция мяча полностью пересекла линию ворот 😐 в матчах на вылет, как мне кажется, такие моменты вообще должны по тысяче раз перепроверяться, а голы засчитываться при железобетонной уверенности в том, что мяч пересёк линию целиком. Уж слишком высоки ставки.
За Селихова обидно невероятно, тащит как может, а атака в Урале мёртвая, к сожалению
Больше на гол похоже, но то что нет нормальной камеры на линии ворот для таких моментов это дичь конечно
Смех в том, что пересечение линии ворот - это была одна из самых критичных функций вара. Она не требует трактовок. Не допускает толкований. Просто скажите пересек мяч ворота или нет. У нас почему-то теперь есть вар, который рассказывает судьям как следует толкать то иди иное событие. Но не может сказать пересек ли мяч линию ))
в чем трудность то поставить по ОДНОЙ камере вдоль линии ворот, чтобы четко понимать пересек мяч или нет. Цирк
Совершенно с Вами согласен. А если поставить три, то, как известно из геометрии, они зададут одну и только одну единственную плоскость.
Хотя бы на лоб боковому как в хоккее
Мяч не пересёк линию.
Как можно засчитывать такой гол?
И посмотрите на 21 номера. Который был ближе всех и сразу же побежал защиту, а не праздновать.
И только потом увидел и вскинул руки.
Очередная клоунада на варе.
