Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
РФС назначил арбитров и инспекторов на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26.
24 мая в финальном матче турнира встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра на на стадионе «Лужники» пройдет в 18:00 по московскому времени.
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; резервный ассистент – Денис Петров; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Левников.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
Теперь он будет судить игру за второй титул, за который борется «Краснодар»