Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров

Инал Танашев – главный судья суперфинала FONBET Кубка России.

РФС назначил арбитров и инспекторов на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26.

24 мая в финальном матче турнира встретятся «Спартак » и «Краснодар ». Игра на на стадионе «Лужники» пройдет в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев .

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; резервный ассистент – Денис Петров; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Левников .