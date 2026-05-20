  • Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров

Инал Танашев – главный судья суперфинала FONBET Кубка России.

РФС назначил арбитров и инспекторов на суперфинал FONBET Кубка России сезона-2025/26.

24 мая в финальном матче турнира встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра на на стадионе «Лужники» пройдет в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен Инал Танашев.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; резервный ассистент – Денис Петров; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Левников.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт РФС
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Фуф, хорошо что не "топовый" Карась
Ответ
Карась на зенит трудится
Ответ
Настолько старался, что Педро удалил ошибочно в очном матче. Перестарался
Ну в целом Танашев нормально судил весь сезон, особенно на фоне других наших судей
Ответ
По сезону понравилась его работа. К нему не было больших претензий. Довольно уверенно проводил матчи. Надеюсь, что в этом финале сумеет подтвердить свой уровень.
Ответ
Вопросы есть к молодому ленинградцу Федорову который на ВАР, и не из-за его прописки а потому что его уже несколько раз в дебютном сезоне назначали на матчи Краснодара с принципиальными соперниками и он видел то чего другие не видели, не в пользу Краснодара
Танашев Динамо судил, вполне нормально отработал.
Прочитал сначала: «На ВАР будет Федотов». Перекрестился
Не плохой арбитр,главное что бы быстро не испортился.
Танашев судил «Динамо» — «Краснодар», в котором быки потеряли титул) и хорошо отсудил.
Теперь он будет судить игру за второй титул, за который борется «Краснодар»
Правильно, нельзя больше допускать Карася к важным играм, мутный он какой то.
Хороший выбор арбитра. Без юмора.
Что с билетами на этот финал? В прошлый четверг дали в продажу 4 сектора через одного агрегатора, и с тех пор тишина, матч уже через 4 дня по факту, а билеты не поступили в продажу
лучший судья сезона,но в больших матчах часто свистит
