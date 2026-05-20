  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
0

С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками

УЕФА анонсировал изменения в отборе на Евро-2028 и Лиге наций.

УЕФА представил обновленный формат Лиги наций и отборочного турнира чемпионата Европы.

С сезона-2028/29 в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд в каждом. В каждой лиге будут сформированы три корзины по шесть команд, каждая из которых проведет шесть матчей против пяти разных соперников – дома или на выезде против команд из разных корзин, а также выездной матч против команды из своей корзины. В Лиге C будет 19 участников, одна из групп состоять из 7 команд. Четвертьфиналы, «Финал четырех» и стыковые матчи между разными дивизионами останутся без изменений.

Отборочный турнир чемпионата Европы также будет иметь многоуровневую структуру: Лига 1, состоящая из 36 команд дивизионов  A и B Лиги наций, и Лига 2, в которую войдут оставшиеся команды. В Лиге 1 будут сформированы три корзины по 12 команд, каждая из которых проведет по шесть домашних или выездных матчей с шестью разными соперниками (по два из каждой корзины), подобно формату клубных турниров УЕФА. В Лиге 2 будет три корзины – одна с 7 командами и две по 6.

Команды, занявшие первые места в каждой группе Лиги 1, пройдут квалификацию напрямую. Остальные места будут распределены по системе плей-офф, что позволит обеспечить равные шансы на квалификацию командам из Лиги 2. При этом сборные стран-хозяек, автоматически попадающие на Евро, также примут участие в отборе, чтобы определить свое положение в следующем розыгрыше Лиги наций.

Новая концепция турниров будет окончательно утверждена на следующем заседании исполкома УЕФА в сентябре. Изменения должны вступить в силу после Евро-2028.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37419 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoУЕФА
logoЛига наций УЕФА
Евро-2028
календарь

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тут без поллитры никак...
Ответserginn
Тут без поллитры никак...
Сначала примерно как в ЛЧ, а потом плей-офф для всех, кроме лидеров (они выйдут напрямую)
Ответserginn
Тут без поллитры никак...
«Придётся нажраться, поняно?» (с)
Норм тема такто. А то задолбали бесконечные матчи по типу Португалия-Сан-Марино
ОтветAysaf Zakiyev
Норм тема такто. А то задолбали бесконечные матчи по типу Португалия-Сан-Марино
А мне наоборот такие матчи нравятся
ОтветAysaf Zakiyev
Норм тема такто. А то задолбали бесконечные матчи по типу Португалия-Сан-Марино
Комментарий скрыт
У формата кубка России подсмотрели, не иначе
ОтветSntKillerMikhail
У формата кубка России подсмотрели, не иначе
путь грандов, путь середняков и путь карликов...
ОтветSntKillerMikhail
У формата кубка России подсмотрели, не иначе
С языка сняли😁
Ндась. Дело ясное что дело темное
Ничего толком не понял если честно. В чем глубокий смысл такого формата???
ОтветПавел_1116679604
Ндась. Дело ясное что дело темное Ничего толком не понял если честно. В чем глубокий смысл такого формата???
что бы было меньше проходных матчей, сильные играли против середняков, а карлики с карликами.
ОтветПавел_1116679604
Ндась. Дело ясное что дело темное Ничего толком не понял если честно. В чем глубокий смысл такого формата???
Деньги
Скоро евро сделают на 32 команды и смысл отбора почти пропадет
Ссылка на презенташку от УЕФА, благодаря которой проще понять всю эту писанину: https://editorial.uefa.com/resources/02a5-20ab6d2f8514-897923904829-1000/ntc_review._compilation_of_slides_for_media.pdf

Самое главное, что больше никаких матчей дома и на выезде с одной и той же сборной. Как и в еврокубках сделали: все матчи с разными соперниками.

В Лиге Наций вместо 4-х групп по 4 команды будет 3 группы по 6 команд. В 1/4 финала будут выходить по 2 лучших команды групп, а также 2 лучшие сборные из занявших 3-е места.

На основе результатов Лиги Нацией будет сформированы два дивизиона для квалификации на Евро. 36 лучших сборных будут поделены на 3 группы по 12 команд, а оставшиеся 18 сборных отправятся во второй дивизион, где будут поделены на 3 группы по 6 команд. Победители групп лучших сборных отправятся напрямую на Евро, а дальше плей-офф, концепцию которого, судя по всему, еще будут дорабатывать и презентуют в ближайшие месяцы.
ОтветMixer48
Ссылка на презенташку от УЕФА, благодаря которой проще понять всю эту писанину: https://editorial.uefa.com/resources/02a5-20ab6d2f8514-897923904829-1000/ntc_review._compilation_of_slides_for_media.pdf Самое главное, что больше никаких матчей дома и на выезде с одной и той же сборной. Как и в еврокубках сделали: все матчи с разными соперниками. В Лиге Наций вместо 4-х групп по 4 команды будет 3 группы по 6 команд. В 1/4 финала будут выходить по 2 лучших команды групп, а также 2 лучшие сборные из занявших 3-е места. На основе результатов Лиги Нацией будет сформированы два дивизиона для квалификации на Евро. 36 лучших сборных будут поделены на 3 группы по 12 команд, а оставшиеся 18 сборных отправятся во второй дивизион, где будут поделены на 3 группы по 6 команд. Победители групп лучших сборных отправятся напрямую на Евро, а дальше плей-офф, концепцию которого, судя по всему, еще будут дорабатывать и презентуют в ближайшие месяцы.
Ага прям понятнее стало)) там Эйнштейн какие то формулы рисовал
ОтветGarre Garre
Ага прям понятнее стало)) там Эйнштейн какие то формулы рисовал
Эпштейн
это , чтобы еще меньше людей смотрели футбол ?
Ответтигр настоящий
это , чтобы еще меньше людей смотрели футбол ?
Да, теперь, например, Испания в отборе ЧЕ не будет 2 раза играть с Гибралтаром и Эстонией, а вместо этого по разу с Англией, Данией, Венгрией и Эстонией. Из-за этого люди перестанут смотреть футбол. Точно также как перестали смотреть ЛЧ в новом формате.
ОтветDVikk
Да, теперь, например, Испания в отборе ЧЕ не будет 2 раза играть с Гибралтаром и Эстонией, а вместо этого по разу с Англией, Данией, Венгрией и Эстонией. Из-за этого люди перестанут смотреть футбол. Точно также как перестали смотреть ЛЧ в новом формате.
да, похоже, УЕФА считает новый формат еврокубков очень удачным...
рональда все свои голы уже забил всем карликам . Остальным не повезло ...
Мозг отказывается понимать. Это для аутистов, СДВГшников и страдающих синдромом Туретта.
Не только швейцарская сборная становится албанской, но и система потихоньку движется туда же.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В турнирах УЕФА не будут удалять игроков, прикрывающих рты во время конфликтов в следующем сезоне. Союз может обсудить введение этого правила в будущем
19 мая, 12:18
Перес и УЕФА почти договорились о бесплатном и общедоступном показе еврокубков – это было одним из требований «Реала» перед приостановкой иска за действия против Суперлиги (Voz Populi)
18 мая, 19:15
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о возможных переходах Холанда и Альвареса: «О трансферах напоказ речи нет, у «Барсы» сильная команда. Но мы никого не вычеркиваем из списка»
1 минуту назад
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
29 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
36 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
51 минуту назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
58 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
сегодня, 16:41
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпионов забито со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»
3 минуты назад
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
12 минут назад
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
18 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
21 минуту назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
26 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
38 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
45 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
сегодня, 16:33
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Рекомендуем