С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками

УЕФА анонсировал изменения в отборе на Евро-2028 и Лиге наций.

УЕФА представил обновленный формат Лиги наций и отборочного турнира чемпионата Европы.

С сезона-2028/29 в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд в каждом. В каждой лиге будут сформированы три корзины по шесть команд, каждая из которых проведет шесть матчей против пяти разных соперников – дома или на выезде против команд из разных корзин, а также выездной матч против команды из своей корзины. В Лиге C будет 19 участников, одна из групп состоять из 7 команд. Четвертьфиналы, «Финал четырех» и стыковые матчи между разными дивизионами останутся без изменений.

Отборочный турнир чемпионата Европы также будет иметь многоуровневую структуру: Лига 1, состоящая из 36 команд дивизионов A и B Лиги наций, и Лига 2, в которую войдут оставшиеся команды. В Лиге 1 будут сформированы три корзины по 12 команд, каждая из которых проведет по шесть домашних или выездных матчей с шестью разными соперниками (по два из каждой корзины), подобно формату клубных турниров УЕФА. В Лиге 2 будет три корзины – одна с 7 командами и две по 6.

Команды, занявшие первые места в каждой группе Лиги 1, пройдут квалификацию напрямую. Остальные места будут распределены по системе плей-офф, что позволит обеспечить равные шансы на квалификацию командам из Лиги 2. При этом сборные стран-хозяек, автоматически попадающие на Евро, также примут участие в отборе, чтобы определить свое положение в следующем розыгрыше Лиги наций.

Новая концепция турниров будет окончательно утверждена на следующем заседании исполкома УЕФА в сентябре. Изменения должны вступить в силу после Евро-2028 .