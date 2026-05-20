С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
УЕФА представил обновленный формат Лиги наций и отборочного турнира чемпионата Европы.
С сезона-2028/29 в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд в каждом. В каждой лиге будут сформированы три корзины по шесть команд, каждая из которых проведет шесть матчей против пяти разных соперников – дома или на выезде против команд из разных корзин, а также выездной матч против команды из своей корзины. В Лиге C будет 19 участников, одна из групп состоять из 7 команд. Четвертьфиналы, «Финал четырех» и стыковые матчи между разными дивизионами останутся без изменений.
Отборочный турнир чемпионата Европы также будет иметь многоуровневую структуру: Лига 1, состоящая из 36 команд дивизионов A и B Лиги наций, и Лига 2, в которую войдут оставшиеся команды. В Лиге 1 будут сформированы три корзины по 12 команд, каждая из которых проведет по шесть домашних или выездных матчей с шестью разными соперниками (по два из каждой корзины), подобно формату клубных турниров УЕФА. В Лиге 2 будет три корзины – одна с 7 командами и две по 6.
Команды, занявшие первые места в каждой группе Лиги 1, пройдут квалификацию напрямую. Остальные места будут распределены по системе плей-офф, что позволит обеспечить равные шансы на квалификацию командам из Лиги 2. При этом сборные стран-хозяек, автоматически попадающие на Евро, также примут участие в отборе, чтобы определить свое положение в следующем розыгрыше Лиги наций.
Новая концепция турниров будет окончательно утверждена на следующем заседании исполкома УЕФА в сентябре. Изменения должны вступить в силу после Евро-2028.
Ничего толком не понял если честно. В чем глубокий смысл такого формата???
Самое главное, что больше никаких матчей дома и на выезде с одной и той же сборной. Как и в еврокубках сделали: все матчи с разными соперниками.
В Лиге Наций вместо 4-х групп по 4 команды будет 3 группы по 6 команд. В 1/4 финала будут выходить по 2 лучших команды групп, а также 2 лучшие сборные из занявших 3-е места.
На основе результатов Лиги Нацией будет сформированы два дивизиона для квалификации на Евро. 36 лучших сборных будут поделены на 3 группы по 12 команд, а оставшиеся 18 сборных отправятся во второй дивизион, где будут поделены на 3 группы по 6 команд. Победители групп лучших сборных отправятся напрямую на Евро, а дальше плей-офф, концепцию которого, судя по всему, еще будут дорабатывать и презентуют в ближайшие месяцы.