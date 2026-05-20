Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
«Мы определенно хотим его удержать. У него контракт до 2029 года.
Здесь у него есть шанс выигрывать с нами все титулы каждый год. Я не вижу причин, по которым он должен искать что-то другое», – заявил Хайнер в интервью Bild.
Олисе был признан игроком сезона в Бундеслиге. В минувшем розыгрыше Майкл провел 32 матча, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач, став лучшим ассистентом лиги. Подробную статистику 24-летнего француза можно найти здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
