  Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»

Президент «Баварии» Хайнер высказался о будущем вингера Майкла Олисе.

«Мы определенно хотим его удержать. У него контракт до 2029 года.

Здесь у него есть шанс выигрывать с нами все титулы каждый год. Я не вижу причин, по которым он должен искать что-то другое», – заявил Хайнер в интервью Bild.

Олисе был признан игроком сезона в Бундеслиге. В минувшем розыгрыше Майкл провел 32 матча, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач, став лучшим ассистентом лиги. Подробную статистику 24-летнего француза можно найти здесь

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Олисе ни разу не говорил о желании покинуть Баварию. Хотя он вообще говорит мало, парень очень своеобразный😃
Кстати, кто у него агент? Судя по тому что он бутсы разных фирм под разный газон носит, никто😂
Да, его интересы представляет семья, а бутсы многие он пробует на тренировках, но играет в старой модели найк, которые сам покупает на инет площадках😃
Больше Баварии смогут платить только Сити и ПСЖ, возможно Реал. А на меньшую зарплату нет смысла идти.
Из Баварии можно переходить либо в два клуба Испании, хотя в одном из них сейчас кризис, ну или в одну из 2-3 команд АПЛ (если существенно поднимут ЗП), больше и нет практически вариантов.
