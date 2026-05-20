Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»

Джеймс Мэддисон: стыдно, что «Тоттенхэм» оказался в таком положении.

Полузащитник «Тоттенхэма » Джеймс Мэддисон сожалеет, что команде приходится бороться за сохранение места в АПЛ,

Вчера «Тоттенхэм» уступил «Челси » в 37-м туре АПЛ (1:2) – перед последним туром команда находится в двух очках от зоны вылета. В воскресенье «шпоры» сыграют дома с «Эвертоном».

«Мы должны отдать все силы ради клуба, ради эмблемы, ради болельщиков. Немного стыдно, что мы оказались в таком положении. Нам нужна помощь болельщиков. Они были невероятны – думаю, они лучше всех в лиге болеют на выезде.

Мы знали, что любой [положительный] результат будет очень выгоден нам в борьбе. Но этому не суждено было сбыться. В последние 20 минут мы старались изо всех сил. Вероятно, игра была довольно равной. Не помню, чтобы у соперника было много моментов», – сказал Мэддисон в интервью Sky Sports.