  • Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
Джеймс Мэддисон: стыдно, что «Тоттенхэм» оказался в таком положении.

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон сожалеет, что команде приходится бороться за сохранение места в АПЛ,

Вчера «Тоттенхэм» уступил «Челси» в 37-м туре АПЛ (1:2) – перед последним туром команда находится в двух очках от зоны вылета. В воскресенье «шпоры» сыграют дома с «Эвертоном».

«Мы должны отдать все силы ради клуба, ради эмблемы, ради болельщиков. Немного стыдно, что мы оказались в таком положении. Нам нужна помощь болельщиков. Они были невероятны – думаю, они лучше всех в лиге болеют на выезде.

Мы знали, что любой [положительный] результат будет очень выгоден нам в борьбе. Но этому не суждено было сбыться. В последние 20 минут мы старались изо всех сил. Вероятно, игра была довольно равной. Не помню, чтобы у соперника было много моментов», – сказал Мэддисон в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Зачем этого блогера суют в каждую бочку? И так раздражает его «мы», когда речь идёт об иностранном клубе. Пожалуйста не давайте трибуну таким персонажам.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Боже мой, люди с отсутствием иронии, вы почкованием размножаетесь что-ли или как?
Ну и чтобы тебя тоже подушить, то это новость вообще-то, а не статья
Ты же вроде за Динамо болел..
Ты болел за Динамо
А теперь – за Локомотив
(с)
Илюха, ты о Динамо больше думай
не было никаких сомнений, о ком будут все комментарии под этой новостью)
молодцы, не подвели)
Илюха Мэд База!
Вы вот этого козла не слушайте никогда! Я этого человека на футбольном поле никогда не видел
Сильные слова Илюхи Мэда
Ща штаны подтянет
Зато в конкурсе футбольного эксперта первый
