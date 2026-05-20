  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
0

Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)

Анчелотти поставил Неймару ряд условий перед вызовом на ЧМ.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обговорил с Неймаром его вызов на чемпионат мира.

34-летний форвард «Сантоса» попал в окончательный состав бразильской команды на летний турнир.

По данным Globo Esporte, в прошлый четверг состоялся видеозвонок, во время которого Анчелотти поставил перед Неймаром условия его возвращения в команду.

Сообщается, что тренер сообщил нападающему, что он не будет игроком основного состава, и тем более капитаном. Также он должен следовать другим правилам поведения, отличным от тех, которые действовали для него в команде ранее. К нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную.

Кроме того, чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, Винисиусу Жуниору.

Утверждается, что Неймар принял все обозначенные условия и должен следовать соответствующим изменениям.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37168 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
logoСантос
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoКарло Анчелотти
logoВинисиус Жуниор
игровая форма

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну какой из Винисиуса 10-й номер? Не удивлюсь, если он выходя со скамейки наберет больше очков по Г+П чем Винни. А насчет капитанства да, согласен, сборной всегда были лучше варианты для повязки
Ответj5zqdkvbjy
Ну какой из Винисиуса 10-й номер? Не удивлюсь, если он выходя со скамейки наберет больше очков по Г+П чем Винни. А насчет капитанства да, согласен, сборной всегда были лучше варианты для повязки
А больше некому у них
ОтветFEZ10
А больше некому у них
Маркиньос
Анчелотти какую-то херню придумал. Зачем оно ему нужно ?! Брать этого старого лентяя - лишний геморрой. Ну скорее всего выпустит два раза в двух матчах по 10 минут в каждом и хватит.
Ответюра георгиевский
Анчелотти какую-то херню придумал. Зачем оно ему нужно ?! Брать этого старого лентяя - лишний геморрой. Ну скорее всего выпустит два раза в двух матчах по 10 минут в каждом и хватит.
Ну, не знаю... На ЧМ Неймар, ИМХО, пахал так, как никто из Бразильцев. Уж, не лентяйнечал, точно...
Ответюра георгиевский
Анчелотти какую-то херню придумал. Зачем оно ему нужно ?! Брать этого старого лентяя - лишний геморрой. Ну скорее всего выпустит два раза в двух матчах по 10 минут в каждом и хватит.
Общественность надавила и футбольное окружение думаю
После этих договоров с Анчелотти, Неймар снова заплакал
ОтветОлег Попов
После этих договоров с Анчелотти, Неймар снова заплакал
Так договор был раньше чем объявление состава, где он плакал
Если Вини возьмёт 10 номер, то он лишь закопает себя в глазах болельщиков. Он должен понимать, что это не Реал и у него нет никаких достижений, чтобы носить этот номер
Ответ<Inter>
Если Вини возьмёт 10 номер, то он лишь закопает себя в глазах болельщиков. Он должен понимать, что это не Реал и у него нет никаких достижений, чтобы носить этот номер
да я думаю они с неймаром это решат без каких-либо проблем. потому что бразилы за сборную меняются в отношении
Ответ<Inter>
Если Вини возьмёт 10 номер, то он лишь закопает себя в глазах болельщиков. Он должен понимать, что это не Реал и у него нет никаких достижений, чтобы носить этот номер
Он лучший игрок сборной, с чего бы это ему нельзя надеть 10ку?
Неймар даже сейчас как игрок сильнее Винисиуса.
Ответalekss.alferov
Неймар даже сейчас как игрок сильнее Винисиуса.
Сомнительно, Винициус дает скорость , против слабых команд с низкой обороной это преимущество, Неймар сейчас может накрутить пару игроков , но при этом атака может заглохнуть и игроки обороняющейся команды сгруппируются . Единственная надежда на Неймара , что он не будет играть лишний раз индивидуально, но при этом его использовать как флангового плеймейкера , обвел одного , прошел отдал точный пас или заброс с фланга .
ОтветАлександр Сандалов
Сомнительно, Винициус дает скорость , против слабых команд с низкой обороной это преимущество, Неймар сейчас может накрутить пару игроков , но при этом атака может заглохнуть и игроки обороняющейся команды сгруппируются . Единственная надежда на Неймара , что он не будет играть лишний раз индивидуально, но при этом его использовать как флангового плеймейкера , обвел одного , прошел отдал точный пас или заброс с фланга .
Много скорости Винисиус против хорватов дал в 22м?
Взял бы Жоао Педро. Никаких условий и проблем. А пользы было бы больше, чем от обоих выпендрежников вместе взятых.
Вызвал на ЧМ игрока, на которого даже не обратил за почти год тренерства внимания и ни разу до этого не вызывал. Прогнулся под общественное мнение, это никогда пользы не приносило.
Пассажир вип класса
Чисто лицом поторговать поедет.
ОтветDenosaur
Чисто лицом поторговать поедет.
это ты правильно про Винисиуса написал
Ответtrav
это ты правильно про Винисиуса написал
В принципе да, это может быть актуально и для Винисиуса - пусть и в чуть меньшей степени.
10 номер Винисиусу при Неймаре на поле - это преступление против футбола.
ОтветProper Chels
10 номер Винисиусу при Неймаре на поле - это преступление против футбола.
Но ведь Неймара может и не быть на поле.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
20 мая, 11:32Видео
Девушка Неймара о вызове форварда на ЧМ-2026: «Это не удача, а результат самоотдачи, мужества и любви к своему делу. Я видела, как ты поднимался после насмешек и разочарований, не сдавался»
19 мая, 19:30
Неймар первым делом обнял своего физиотерапевта, узнав о включении в состав Бразилии на ЧМ. Мужчины не смогли сдержать слез
19 мая, 16:38Видео
Неймар: «Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым, мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию»
19 мая, 15:04
Рекомендуем
Главные новости
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
17 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
26 минут назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
38 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
50 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
51 минуту назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
сегодня, 15:31
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
сегодня, 15:19
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
сегодня, 15:14
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник сборной Украины Конопля бесплатно перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера»
3 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
11 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
33 минуты назад
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
37 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
52 минуты назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
59 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Рекомендуем