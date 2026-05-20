Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)

Анчелотти поставил Неймару ряд условий перед вызовом на ЧМ.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти обговорил с Неймаром его вызов на чемпионат мира.

34-летний форвард «Сантоса » попал в окончательный состав бразильской команды на летний турнир.

По данным Globo Esporte, в прошлый четверг состоялся видеозвонок, во время которого Анчелотти поставил перед Неймаром условия его возвращения в команду.

Сообщается, что тренер сообщил нападающему, что он не будет игроком основного состава, и тем более капитаном. Также он должен следовать другим правилам поведения, отличным от тех, которые действовали для него в команде ранее. К нему будут относиться как к любому другому игроку, вызванному в сборную.

Кроме того, чтобы подчеркнуть изменение своего статуса, Неймар должен оставить футболку с 10-м номером ее нынешнему владельцу, Винисиусу Жуниору .

Утверждается, что Неймар принял все обозначенные условия и должен следовать соответствующим изменениям.