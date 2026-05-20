«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
Команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с«Ухань Фри Таунс» (2:2) с предпоследнего места в матче 13-го тура.
В предыдущих четырех матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.
«Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице лиги. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (34 балла) составляет 22 очка. Отметим, что команда начала сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Тут еще Динамо на суете с тренером. Глядишь, рискнут)
В принципе неплохо
Но не удержали 2-0
Думаю, каких-то больших претензий к Слуцкому за этот отрезок игры почти чисто китайской командой быть не может
Да и с точки борьбы за серебро еще ничего не потеряно
Понятно что золото вряд ли реально