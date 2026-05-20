  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
0

«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка

«Шанхай» Слуцкого продлил серию без побед.

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает в китайской Суперлиге пять матчей подряд.

Команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с«Ухань Фри Таунс» (2:2) с предпоследнего места в матче 13-го тура.

В предыдущих четырех матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3), «Шаньдун Тайшань» (1:4) и «Юньнань Юйкунь» (0:1), а также сыграл вничью с «Чунцин Тунлянлун» (2:2). До этого команда одержала пять побед подряд.

«Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и занимает 8-е место в таблице лиги. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (34 балла) составляет 22 очка. Отметим, что команда начала сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37263 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoШанхай Шэньхуа
logoвысшая лига Китай
logoЛеонид Слуцкий
logoУхань Фри Таунс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С такой тенденцией в скором времени увидим в студии Матча. Там безработным всегда рады.
ОтветEvgen Vynokurov
С такой тенденцией в скором времени увидим в студии Матча. Там безработным всегда рады.
Ну да.
Тут еще Динамо на суете с тренером. Глядишь, рискнут)
ОтветEvgen Vynokurov
С такой тенденцией в скором времени увидим в студии Матча. Там безработным всегда рады.
думается мне что Лёня долго без работы не будет по приезду в Россию
Если бы не -10 очков перед стартом, шли бы вторыми.
ОтветSamArus51
Если бы не -10 очков перед стартом, шли бы вторыми.
И результаты были бы другими тоже. Сейчас мотивации нет вообще.
ОтветMichael Kazmin
И результаты были бы другими тоже. Сейчас мотивации нет вообще.
Помимо мотивации нет и легионеров. Они ни один матч чемпионата не играли со всеми пятью. Последние два матча вообще только один. А играть приходится против команд где 4-5 доступны.
Мостовой скоро вылезет
А вот и кандидат на место Челестини нашелся
Участие в шоу на ТНТ дают о себе знать)
Звоните Сане!
пухлый шарлотан
Возвращение блудного сына в рпл
Без шуток, подписали бы Дзюбу, порешали бы проблемки с острием атаки.
ОтветСеверный болельщик
Без шуток, подписали бы Дзюбу, порешали бы проблемки с острием атаки.
И кокоина с мамаевым и паршивлюком,может в Китае будет радоваться медалям
ОтветСеверный болельщик
Без шуток, подписали бы Дзюбу, порешали бы проблемки с острием атаки.
У него там нападающие просто слёзы
Снова играли только с 1 легом Ратао.
В принципе неплохо
Но не удержали 2-0
Думаю, каких-то больших претензий к Слуцкому за этот отрезок игры почти чисто китайской командой быть не может
Да и с точки борьбы за серебро еще ничего не потеряно
Понятно что золото вряд ли реально
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение остается за Аллегри»
4 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
10 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
17 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
19 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
41 минуту назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
50 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
27 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
35 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
57 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Рекомендуем