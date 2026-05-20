  • «Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»

«Саутгемптон» оспорил решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить клуб из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла», но теперь это сделает «Мидлсбро». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

«Мы обжаловали вчерашнее решение Независимой дисциплинарной комиссии об исключении «Саутгемптона» из плей-офф Чемпионшипа и наложении штрафа в четыре очка на сезон-2026/27. Прежде чем перейти к обжалованию, мы хотим обратиться напрямую к нашим болельщикам, игрокам и всему футбольному сообществу.

Произошедшее было неправильным. Клуб признал нарушения правил EFL 3.4 и 127. Мы приносим извинения другим клубам и прежде всего болельщикам «Саутгемптона», чья исключительная преданность и поддержка в этом сезоне заслуживали лучшего отношения со стороны клуба.

Мы оказали полное содействие расследованию и дисциплинарному процессу EFL. После обжалования мы также направим письмо в EFL с предложением добровольно принять участие в рабочей группе по практическому применению и обеспечению соблюдения правила 127 в Чемпионшипе. Раскаяние без изменений – пустая формальность, и мы намерены продемонстрировать изменения.

Что касается самого обжалования: мы признаем, что санкции должны быть применены. Но мы не можем смириться с санкцией, которая несоразмерна правонарушению. В то время как «Лидс» был оштрафован на 200 000 фунтов за аналогичное правонарушение, «Саутгемптон» лишен возможности участвовать в матче, цена которого превышает 200 млн фунтов и который так много значит для наших сотрудников, игроков и болельщиков.

Мы считаем, что финансовые последствия вчерашнего решения делают его, с большим отрывом, самым крупным наказанием, когда-либо наложенным на английский футбольный клуб. Штраф в 30 очков «Лутону» в сезоне-2008/09 – на сегодняшний день самая суровая спортивная санкция в английском футболе – был наложен на клуб, уже выступавший во Второй лиге, без сопоставимых доходов. Штраф в 21 очко, наложенный на «Дерби Каунти» в 2021 году, лишил их игры в Чемпионшипе. Штраф в 6 очков, наложенный на «Эвертон» в сезоне–2023/24, последовал за убытками в 124,5 млн фунтов, сумма которых меркнет по сравнению с тем, что было отнято у «Саутгемптона» за один день. Крупнейший финансовый штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой на «Челси» в марте этого года, составил 10,75 млн фунтов и не сопровождался никакими спортивными санкциями, несмотря на то, что за семь лет были произведены нераскрытые платежи на сумму 47,5 млн фунтов.

Мы говорим это не для того, чтобы преуменьшить значение произошедшего в нашем клубе, что, как мы признаем, было неправильно. Мы говорим это потому, что принцип соразмерности сам по себе является принципом естественной справедливости. Комиссия имела право наложить санкцию. Однако, как мы будем утверждать, она не имела права налагать санкцию, которая явно несоразмерна всем предыдущим санкциям в истории английского футбола.

Наша апелляция будет рассмотрена сегодня, и мы предоставим дополнительную информацию в установленный срок», – говорится в заявлении «Саутгемптона».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Саутгемптона»
Наказание действительно полное безумие...
Достаточно было крупного штрафа или снятия очков в следующем сезоне, где бы он ни был
Я естественно не их болельщик, но всё равно испытываю дикое ощущение несправедливости
Надеемся на апелляцию...
ОтветФёдор Чертков
Ну так на кону 200 миллионов фунтов
Как их нужно было наказать , штрафом в 0.5 процента от этой суммы ?
ОтветФёдор Чертков
Вот насколько крупным штраф должен быть, чтобы преимущество в "матче на 200 миллионов фунтов" того не стоило? Сами же на этом внимание акцентируют.
Они и с Халлом повторили бы тогда, в чем проблема заплатить, очков тоже не отберут много.
Не то чтобы я болельщик Мидлсбро, даже скорее наоборот, но винить они только себя могут
а почему они умолчали про то, что их уже дважды ловили за подобным и предупреждали? но если идиотам мало двух предупреждений, то почему бы не пойти на крайние меры?
а почему они умолчали про то, что их уже дважды ловили за подобным и предупреждали? но если идиотам мало двух предупреждений, то почему бы не пойти на крайние меры?
Так и запрет наблюдать за тренировками в течение 72 часов до матча ввели после случая Лидса, до этого конкретного запрета и не существовало. Какие-то совсем детские манипуляции. Сами косякнули, примите ответственность
Думаю, окончится всё тем, что очковый штраф на следующий сезон отменят, а дискву на финал плей-офф оставят.
Большинство болельщиков "Саутгемптона" считает наказание справедливым и полагает, что всем причастным (включая гендиректора и главного тренера) следует покинуть клуб. Разве что непосредственно шпионившего парня в целом поддерживают (совсем молодой пацан ещё, студент, в клубе на стажировке был).
Не знаю, можно ли меня ещё считать болельщиком "Саутгемптона" (хотя когда-то главным на спортсе был и блог вёл), но я тоже скорее поддерживаю наказание. Логичное следствие того бардака, который творится в клубе вот уже много лет.
Пусть переиграют. Мидлсборо придумают новую тактику, клубы заработают на билетах, лига заработает на трансляциях, интерес будет огромен, все довольны!!
Ну насчёт несоразмерности нарушения и наказания можно поспорить. А что если бы на тренировке можно было увидеть что то ключевое по тактике и именно это знание решило бы исход матча? Чисто технически могло такое произойти? Могло. То есть это жульничество могло лишить команду соперника шанса на АПЛ, на те самые 200 млн.
Пока они будут судиться уже сезон начнется
Игроки «Саутгемптона» могут подать на клуб в суд после исключения из плей-офф Чемпионшипа. Некоторым после вылета из АПЛ урезали зарплаты при условии восстановления после возвращения
19 мая, 21:35
«Саутгемптон» оспорит решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж. Клуб считает его несправедливым
19 мая, 18:59
«Мидлсбро» сыграет с «Халлом» за выход в АПЛ после отстранения «Саутгемптона» за шпионаж: «Это четкий сигнал для будущего футбола»
19 мая, 18:26
«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон
19 мая, 17:54
