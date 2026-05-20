«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»

«Саутгемптон» оспорил наказание за шпионаж.

«Саутгемптон» оспорил решение Английской футбольной лиги (EFL) исключить клуб из финала плей-офф Чемпионшипа.

Ранее аналитик «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. 23 мая команда должна была сыграть за выход в АПЛ против «Халла », но теперь это сделает «Мидлсбро ». Со «святых» также сняли 4 очка в следующем сезоне – за этот случай шпионажа и два других.

«Мы обжаловали вчерашнее решение Независимой дисциплинарной комиссии об исключении «Саутгемптона» из плей-офф Чемпионшипа и наложении штрафа в четыре очка на сезон-2026/27. Прежде чем перейти к обжалованию, мы хотим обратиться напрямую к нашим болельщикам, игрокам и всему футбольному сообществу.

Произошедшее было неправильным. Клуб признал нарушения правил EFL 3.4 и 127. Мы приносим извинения другим клубам и прежде всего болельщикам «Саутгемптона», чья исключительная преданность и поддержка в этом сезоне заслуживали лучшего отношения со стороны клуба.

Мы оказали полное содействие расследованию и дисциплинарному процессу EFL. После обжалования мы также направим письмо в EFL с предложением добровольно принять участие в рабочей группе по практическому применению и обеспечению соблюдения правила 127 в Чемпионшипе. Раскаяние без изменений – пустая формальность, и мы намерены продемонстрировать изменения.

Что касается самого обжалования: мы признаем, что санкции должны быть применены. Но мы не можем смириться с санкцией, которая несоразмерна правонарушению. В то время как «Лидс » был оштрафован на 200 000 фунтов за аналогичное правонарушение, «Саутгемптон» лишен возможности участвовать в матче, цена которого превышает 200 млн фунтов и который так много значит для наших сотрудников, игроков и болельщиков.

Мы считаем, что финансовые последствия вчерашнего решения делают его, с большим отрывом, самым крупным наказанием, когда-либо наложенным на английский футбольный клуб. Штраф в 30 очков «Лутону» в сезоне-2008/09 – на сегодняшний день самая суровая спортивная санкция в английском футболе – был наложен на клуб, уже выступавший во Второй лиге, без сопоставимых доходов. Штраф в 21 очко, наложенный на «Дерби Каунти» в 2021 году, лишил их игры в Чемпионшипе. Штраф в 6 очков, наложенный на «Эвертон» в сезоне–2023/24, последовал за убытками в 124,5 млн фунтов, сумма которых меркнет по сравнению с тем, что было отнято у «Саутгемптона» за один день. Крупнейший финансовый штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой на «Челси» в марте этого года, составил 10,75 млн фунтов и не сопровождался никакими спортивными санкциями, несмотря на то, что за семь лет были произведены нераскрытые платежи на сумму 47,5 млн фунтов.

Мы говорим это не для того, чтобы преуменьшить значение произошедшего в нашем клубе, что, как мы признаем, было неправильно. Мы говорим это потому, что принцип соразмерности сам по себе является принципом естественной справедливости. Комиссия имела право наложить санкцию. Однако, как мы будем утверждать, она не имела права налагать санкцию, которая явно несоразмерна всем предыдущим санкциям в истории английского футбола.

Наша апелляция будет рассмотрена сегодня, и мы предоставим дополнительную информацию в установленный срок», – говорится в заявлении «Саутгемптона ».