Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, какие игроки могли бы усилить команду в следующем сезоне.
«Самое главное, чтобы они помогали команде и были преданы ей. И они не должны вести себя как суперзвезды и демонстрировать свое превосходство, потому что это не поможет.
Мы все должны быть едины и действовать сообща, как делали это последние два года. Кто бы ни пришел, единственное, чего я хочу – это чтобы они были заодно с командой и помогали, насколько это возможно», – сказал Гави.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
