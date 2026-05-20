Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»

Гави: кто бы ни пришел в «Барсу», они не должны вести себя как суперзвезды.

Полузащитник «Барселоны» Гави рассказал, какие игроки могли бы усилить команду в следующем сезоне.

«Самое главное, чтобы они помогали команде и были преданы ей. И они не должны вести себя как суперзвезды и демонстрировать свое превосходство, потому что это не поможет.

Мы все должны быть едины и действовать сообща, как делали это последние два года. Кто бы ни пришел, единственное, чего я хочу – это чтобы они были заодно с командой и помогали, насколько это возможно», – сказал Гави .