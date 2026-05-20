Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»

Черчесов о будущем: можно и в космос улететь, не люблю разговоры, я в «Ахмате».

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем.

– В этом сезоне постоянно появлялись новости, что вы можете перейти в ту или иную команду. По окончании чемпионата можно ли что-то сказать?

– Я главный тренер «Ахмата». Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб.

Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с «Ахматом». Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству, – заявил Черчесов.

Контракт специалиста с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.