  • Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о своем будущем.

– В этом сезоне постоянно появлялись новости, что вы можете перейти в ту или иную команду. По окончании чемпионата можно ли что-то сказать?

– Я главный тренер «Ахмата». Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимание и проблемы в клуб.

Я стою перед командой каждый день, они все читают в СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с «Ахматом». Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству, – заявил Черчесов.

Контракт специалиста с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ты в космос, Стас!
он чё бухой отвечал
Даже если бы не писали автора цитаты, то по стилистике можно легко догадаться)
Интересно будет если он полетит в космос
Космостас собрался в космос
2 года может спокойно работать, что ему беспокоится
Эти знаменитые философские изречения Станислава Саламовича)
Черкесов работает в команде, в которой не будут полагаться на домыслы. Поставят включенный утюг рядом и просто спросят его самого. Так что зря он на журналистов гонит.
Ответ
Черчеслв работает в клманде,ничем не отличающейся от других команд. Прекрвща1те писать такую бредятину,даже если с иронией.
Для полёта в космос ракета не нужна
Тюда сюда , там тут
