Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»

Александр Мостовой: мне трудно представить «Краснодар» без Кордобы.

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом Мир РПЛ в сезоне-2025/26.

Колумбиец стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате России, забив 17 голов в 28 матчах.

«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона — это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает.

Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените» раньше такими же были Халк и Малком», – сказал Мостовой.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Все бы ничего, если не его ужасный характер и постоянная аппеляция к арбитрам. Понятно, что он постоянно заведен и полностью на все 146% выкладывается в играх что почти многих игрокам и не хватает некой заряженности, но и порой вылазят эти "болячки" в виде споров, манипуляций и токсичности. А так да. Форвард топовый это не отнять
Нормально он себя ведёт. Вспомните Блохина если вообще знаете кто это такой. Когда играла сборная СССР мне всегда было стыдно за его поведение. Постоянно апеллировал судьям, после любого соприкосновения падал на поле, но не смотря ни на что был обладателем "золотой бутсы."
Отличный игрок, был бы очень рад видеть его в "Зените", но имеем, что имеем, как говорится.
Честно говоря, просто интересно наблюдать за колумбийцем. Уже в момент паса на него начинает работать с защитником, который всегда висит на нем. И в результате мяч попадает к нему, четкая и эффективная обработка -после которой остается не один и не половина варианта продолжения, как у большинства наших т.н. форвардов, а просто линейка возможностей, из которых Кордоба мгновенно выбирает лучший - и исполняет его, а не пузырит мячиком хрен знает куда. Пас на Боселли вообще был шедеврален.
То, что Кордоба работает с арбитрами - это его мощный плюс. Местным костоломам, которые суют свои кривые ноги куда ни попадя, это школа жизни, пусть учатся чисто мяч отбирать. А с нормальными защитниками получается интересное противоборство, в котором Кордоба не всегда победитель -но всегда готов к борьбе и ищет свой шанс. Мне лично очень зашло противостояние с Маричалем в большинстве матчей этого сезона.
