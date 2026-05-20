Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»

Александр Мостовой: мне трудно представить «Краснодар» без Кордобы.

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал форварда «Краснодара » Джона Кордобу лучшим футболистом Мир РПЛ в сезоне-2025/26.

Колумбиец стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате России, забив 17 голов в 28 матчах.

«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона — это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает.

Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените » раньше такими же были Халк и Малком», – сказал Мостовой.