Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим футболистом Мир РПЛ в сезоне-2025/26.
Колумбиец стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате России, забив 17 голов в 28 матчах.
«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона — это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает.
Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените» раньше такими же были Халк и Малком», – сказал Мостовой.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
То, что Кордоба работает с арбитрами - это его мощный плюс. Местным костоломам, которые суют свои кривые ноги куда ни попадя, это школа жизни, пусть учатся чисто мяч отбирать. А с нормальными защитниками получается интересное противоборство, в котором Кордоба не всегда победитель -но всегда готов к борьбе и ищет свой шанс. Мне лично очень зашло противостояние с Маричалем в большинстве матчей этого сезона.