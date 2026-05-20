Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»

Аршавин об игроках для «Зенита»: Сафонов, Кисляк, Батраков, Тюкавин.

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал игроков, которых хотел бы видеть в петербургском клубе.

«Вратарь – Матвей Сафонов , защитник – Игорь Дивеев (перешел в «Зенит » зимой из ЦСКА – Спортс’‘) .

В полузащите, если смотреть в перспективу, – Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении – Константин Тюкавин .

Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для «Зенита», – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию, в рамках дискуссии РФС «Футбол в школе: от методик до результата — комплексное лидерство в системе школьного спорта».