  • Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»

Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин назвал игроков, которых хотел бы видеть в петербургском клубе.

«Вратарь – Матвей Сафонов, защитник – Игорь Дивеев (перешел в «Зенит» зимой из ЦСКА – Спортс’‘) .

В полузащите, если смотреть в перспективу, – Матвей Кисляк и Алексей Батраков, в нападении – Константин Тюкавин.

Всех этих игроков, которых перечислил, на мой взгляд, нужно рассматривать для «Зенита», – сказал Аршавин, занимающий пост заместителя генерального директора клуба по спортивному развитию, в рамках дискуссии РФС «Футбол в школе: от методик до результата — комплексное лидерство в системе школьного спорта».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Тогда там до кучи еще Пеп освободился.
странно, что не назвал. он явно рофлил.
Андрей уважает Сергея Богдановича. Тренера все в клубе уважают.
Ну так воспитывай. Ты ж директор по развитию))
Это другое, проще на стороне готовых игроков хапнуть.
На пляжах питерской Копакабаны, так не принято.😏😏😏
Для таких мечтателей в играх серии ФИФА специальный режим придумали.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ответ Аршавину: ваши ожидания это ваши проблемы
Цитата Шершавина на все времена
И скотч не забудьте, чтоб хлебало не треснуло
И жопу подмыть, а то там все слиплось)))
Комментарий скрыт
вот это анализ рынка, конечно. Просто назвал лучших российских игроков. Примерно то же самое бы сказал какой нибудь 8-летний пацан возле стадиона, если б его спросили кого нужно купить Зениту.
Ну, у него и мышление примерно на уровне этого пацана.
А что он должен был ответить на этот вопрос?
пора звонить в администрацию президента,по поводу тюкавина,кисляка,батракова
Ну по Кисляку можно и не тратить деньги на звонок-Орешкин там поближе будет к Кремлю)Степашин по Тюкавину-тоже пошлет.Да и РЖД Батракова не отдаст)Надо продолжать праздновать столетие и отправить скаута в Бразилию снова)))
с макроном не сработает думаю
В Бразилии пора митинги устраивать против лимита в РПЛ,такого заработка Дегтерев лишает
Не просто заработка лишает, а подрывает экономику. ВВП Бразилии падает
Тихо-тихо,а БРИКС,так и до политического скандала недалеко,я знал что Дегтерев засланный казачек спорт наш развалить,но международные отношения...
И губозакаточную машинку
Попросите Фонбет свозить вас в Бразилию. Там лучшие неограненные алмазы для Питера.
Нужны сразу бриллианты. Алмазы не подойдут, огранщиков нет.
