«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»

«Арис» подтвердил уход Александра Кокорина по окончании сезона.

Кипрский клуб объявил, что матч с АЕК в последнем туре чемпионата станет прощальным для российского форварда.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», – говорится в сообщении «Ариса».

Кокорин выступал за «Арис » с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В составе клуба форвард забил 33 гола в 112 матчах, а также стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23.