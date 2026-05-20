«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»

Кипрский клуб объявил, что матч с АЕК в последнем туре чемпионата станет прощальным для российского форварда.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы.

Спасибо за все, легенда. Ты навсегда останешься важной частью нашей 95-летней истории», – говорится в сообщении «Ариса».

Кокорин выступал за «Арис» с 2022 года – сначала на правах аренды из «Фиорентины», а затем после полноценного трансфера. В составе клуба форвард забил 33 гола в 112 матчах, а также стал чемпионом Кипра в сезоне-2022/23.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ариса»
Ну всё, теперь с Паненковым будет на двоих соображать на его подкасте
ОтветАрсений1990
Главное шоб не в кофемании 🫨
ОтветАрсений1990
В кофемании будем исполнять
прочитал, и вспомнил, что Кокора играл за Фиорентину ахахах

славные были времена:))
ОтветJBa
Сидел за Фиорентину, скорее)
ОтветIlyaGrain
Сидел он за другое
Самое время перейти в Родину и порвать РПЛ в дуэте с Дзюбой))
Ответa2wai
Лучше в Факел, они оба там еще не играли
Ответa2wai
Родину ,как известно,не выбирают.Так что перейдёт.
твердого стула тебе, легенда
Ответnezhelatin
Бугагага))))
Как лучше?
Александр Дуран?
Джон Кокорин?
ОтветЗвёздный Рафинья
Джонни Кокорини
ОтветIamliam
Кокорони;)
Столько хейта конечно на него льют, а вы попробуйте также, чувак из Валуек приехал кое как выскребся и стал профессионалом своего дела, да нет худа без добра, в целом отличная карьера и все его всегда будут помнить ☝️!!!
ОтветIvan1990Vanopaboooooe
Кто его будет помнить? Не смеши🤣
ОтветIvan1990Vanopaboooooe
За кофеманию, чсв и отсидку в тюрячке, а знаешь что делают в тюрячке?
Времена, Пеп, Кокоша уходят
ОтветФутбаллёр
Кто такой Времена? Чех какой-то?
ОтветФутбаллёр
Да, вот были люди. Как теперь футбол смотреть, ради кого)))))
А у Ариса то с юмором все 👌
Вот вы смеетесь, а Кокорин реально здесь на Кипре был в центре внимания, особенно поначалу. На трибунах половина русскоязычных. Так что легенда безо всякого преувеличения😂
Легенда? Мем, скорее
ОтветRasan
Легендарный мем
