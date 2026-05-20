Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
Михайлов может перейти в «Сьон» из «Зенита».
Хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.
По информации Sport24, «Сьон» проявляет интерес к 23-летнему российскому футболисту. Команда рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно.
Действующий контракт центрального полузащитника рассчитан до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне Михайлов сыграл в 7 матчах за петербуржцев во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37247 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Глядишь бы уже толк был