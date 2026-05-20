  Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)

Хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

По информации Sport24, «Сьон» проявляет интерес к 23-летнему российскому футболисту. Команда рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно.

Действующий контракт центрального полузащитника рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Михайлов сыграл в 7 матчах за петербуржцев во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
В германии поиграл,язык подтянул может,так что хорошо было бы.
Удачи если правда.
Он в Шальке довольно неплохо играл, пока СВО не началась и его назад не вернули.
Глядишь бы уже толк был
Сьен и ПСЖ, такие мостики переправы для рос игроков
уже отвергли -спокойно!
