Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)

Михайлов может перейти в «Сьон» из «Зенита».

Хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

По информации Sport24, «Сьон» проявляет интерес к 23-летнему российскому футболисту. Команда рассматривает возможность его подписания в летнее трансферное окно.

Действующий контракт центрального полузащитника рассчитан до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Михайлов сыграл в 7 матчах за петербуржцев во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.