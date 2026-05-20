Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что гордится работой, проделанной текущим руководством клуба.

«Мы не знали, в каком состоянии обнаружим клуб. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть его к жизни – ситуация была очень тяжелой, не было долгосрочного проекта, «Барса» была мертва.

Благодаря здравому смыслу, усилиям и преданности делу, а также грамотной работе руководства, этот трудный момент превратился в полное радости настоящее. Более того, сегодня у «Барсы» есть проект на будущее. Это очень похоже на то, что мы планировали в 2021 году.

Как и во всех проектах, все нужно делать постепенно, но мы разрабатываем предложенный нами ранее стратегический план. Мы твердо уверены, что находимся на правильном пути. Мы очень гордимся тем, что вернули радость болельщикам «Барселоны», как и обещали», – сказал Юсте.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рафа Юсте

А потом пришел Флик и 7 раз надругался над реалом:))
А потом пришел Флик и 7 раз надругался над реалом:))
благодаря Флику они второй сезон подряд без трофеев.
А потом пришел Флик и 7 раз надругался над реалом:))
причём сзади 😁 😁 😁
Главное вернули счастье на лицах болельщиков на КампНоу .
Хави тоже спасибо большое если что
