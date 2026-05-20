Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»

Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли.

Исполняющий обязанности президента «Барселоны » Рафа Юсте заявил, что гордится работой, проделанной текущим руководством клуба.

«Мы не знали, в каком состоянии обнаружим клуб. Пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть его к жизни – ситуация была очень тяжелой, не было долгосрочного проекта, «Барса» была мертва.

Благодаря здравому смыслу, усилиям и преданности делу, а также грамотной работе руководства, этот трудный момент превратился в полное радости настоящее. Более того, сегодня у «Барсы» есть проект на будущее. Это очень похоже на то, что мы планировали в 2021 году.

Как и во всех проектах, все нужно делать постепенно, но мы разрабатываем предложенный нами ранее стратегический план. Мы твердо уверены, что находимся на правильном пути. Мы очень гордимся тем, что вернули радость болельщикам «Барселоны», как и обещали», – сказал Юсте.