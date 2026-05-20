Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»

Онугха об отстранении России: иностранцы в «Копенгагене» сожалели об этом.

Экс-форвард «Зенита», «Рубина» и других клубов Герман Онугха рассказал, что иностранные футболисты сочувствуют отстраненным российским спортсменам.

– Как в Европе относятся к отстранению России от международных турниров?

– Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалеют об этом. И одно дело футбол, а другое – индивидуальные виды: там дети грезят международными турнирами и Олимпиадами, но их этого лишают. Неприятно и больно это все. Россия конкурентоспособна в разных видах спорта – и хочется, чтобы показывала это. И чтобы все снова стало как раньше.

– В некоторых видах уже возвращают россиян с флагом и гимном.

– Не понимаю, почему какие-то виды допускают, а какие-то – нет. Кто это решает? Если возвращать на международный уровень, то полностью. Как можно кого-то обделять, – сказал Онугха , ныне выступающий за «Кайсериспор ».

В «Копенгагене » Герман играл с 2024 по 2025 год.