  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
0

Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»

Онугха об отстранении России: иностранцы в «Копенгагене» сожалели об этом.

Экс-форвард «Зенита», «Рубина» и других клубов Герман Онугха рассказал, что иностранные футболисты сочувствуют отстраненным российским спортсменам.

– Как в Европе относятся к отстранению России от международных турниров?

– Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалеют об этом. И одно дело футбол, а другое – индивидуальные виды: там дети грезят международными турнирами и Олимпиадами, но их этого лишают. Неприятно и больно это все. Россия конкурентоспособна в разных видах спорта – и хочется, чтобы показывала это. И чтобы все снова стало как раньше.

– В некоторых видах уже возвращают россиян с флагом и гимном.

– Не понимаю, почему какие-то виды допускают, а какие-то – нет. Кто это решает? Если возвращать на международный уровень, то полностью. Как можно кого-то обделять, – сказал Онугха, ныне выступающий за «Кайсериспор».

В «Копенгагене» Герман играл с 2024 по 2025 год.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37406 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoПолитика
отстранение и возвращение России
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Мексика
logoвысшая лига Швеция
logoГерман Онугха
logoКайсериспор
logoвысшая лига Дания
logoвысшая лига Перу
logoвысшая лига Турция
logoКопенгаген
logoвысшая лига Казахстан
logoСборная России по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как раньше уже никогда не будет.
ОтветRurik Gislasson
Как раньше уже никогда не будет.
Никогда не говори никогда. Ты знаешь, что будет через 20 лет, а через 50?
ОтветАлексей 163 RUS
Никогда не говори никогда. Ты знаешь, что будет через 20 лет, а через 50?
точно уже не как сегодня все будет,то есть как раньше.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
27 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
34 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
49 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
56 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
58 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпионов забито со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»
1 минуту назад
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
10 минут назад
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
16 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
19 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
24 минуты назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
36 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
43 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
сегодня, 16:33
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Рекомендуем