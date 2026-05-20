  • «Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)

«Динамо» и Шварц согласовали контракт.

«Динамо» согласовало последние детали контракта с Сандро Шварцем.

По информации «СЭ», соглашение будет подписано в ближайшие два дня. Зарплата немецкого специалиста в «Динамо» составит 1,7 миллиона евро в год.

Ожидается, что Шварц прилетит в Москву в июне – к началу предсезонных сборов. Тренер уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoСандро Шварц
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия

Теперь каждая ничья и поражение будет - а надо было Гусева оставить
ОтветХейтер всех Доннарум
Это жизнь.
4 июня 2022
Шварц об уходе из «Динамо»: «Решение не имеет отношения к спорту. Осуждаю происходящее на Украине, мы плакали вместе с украинскими и российскими игроками»

Что изменилось?
Ответsashka.loker
Видимо материальное положение Шварца, поиздержался...
Ответsashka.loker
очевидно, закончил плакать ))
Зарплата меньше, чем у дилетанта Карпэнко Карого

Начинаешь верить в недобросовестный отмыв 💰
Надо было соглашаться на все серые схемы Ролану
Они что, подкаст Мэда не смотрели?
Ответglaivelol
в подкасте Мэда уже привычный шаблон "по слухам ГТ ничего не решал, а всем занимался помощник". Что-то ни разу за все время он не сбылся
а лучше бы личку вернули или гусю дали поработать
Столько негатива, как будто губер возглавил Динамо!
ОтветDinamik1
тоже не понимаю возмущения. не Клопп, но как будто очень добротный вариант

всё лучше, чем с Гусевым гамно катать
ОтветDinamik1
Если бы Губер возглавил Динамо,то наоборот было бы больше позитива,всем было бы весело,кроме болельщиков Динамо
А зачем его берут? После Динамо он проср*л абсолютно всë, в Герте и РедБулзе, там везде 90% поражений
ОтветNathaniel York
Не берут - тут уместнее будет слово "подбирают".
ОтветNathaniel York
Позвольте подушнить, в Америке у него явно не 90% поражений вырисовывается, да и в Бундесе тоже))

Но в целом я с вами согласен, брать Шварца это менять шило на мыло))
Зарплату Шварца на сколько человек делить будут??))
ОтветРубин2003
Как минимум Бувачу 50% будет уходить за протекцию.
В первый день выгнал бы Гусева .Чтобы потом вслед не наговорил гадостей .Да и какая помощь от него,если он хотел бы т вместо тебя и ему надо чтобы тебя выкинули быстрее
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
21 минуту назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
30 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
41 минуту назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
42 минуты назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
54 минуты назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
55 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
сегодня, 15:31
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
сегодня, 15:19
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
сегодня, 15:14
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Защитник сборной Украины Конопля бесплатно перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера»
7 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
15 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
37 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
56 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
