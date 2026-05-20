«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)

«Динамо » согласовало последние детали контракта с Сандро Шварцем .

По информации «СЭ», соглашение будет подписано в ближайшие два дня. Зарплата немецкого специалиста в «Динамо» составит 1,7 миллиона евро в год.

Ожидается, что Шварц прилетит в Москву в июне – к началу предсезонных сборов. Тренер уже возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год.