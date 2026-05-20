  Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о перенесенной операции.

23-летний игрок получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Из-за нее он пропустит чемпионат мира.

Вчера испанец был успешно прооперирован в больнице в Барселоне. Сообщалось, что он выбыл на два месяца.

«Операция прошла очень хорошо, и я уже думаю о том, как вернуться еще сильнее, как физически, так и морально.

Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять это как часть пути. Это очень трудное время для меня и еще один вызов в моей карьере, который я преодолею, в этом я не сомневаюсь.

Теперь пришло время поддержать национальную сборную и моих партнеров по команде из дома.

От всего сердца благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова», – написал Фермин, выложив фото в соцсети.

Фото: instagram.com/fermin

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Фермина Лопеса
Жаль, что ЧМ пропустит😞
Скорейшего возвращения, удачи !
ОтветAlexlagodny
Ничего страшного, еще сыграет и на ЧМ и ЧЕ, молодой ещё.
Для " Барсы " , кстати , норм. Не поломается на ЧМ и отдохнет морально и физически. Тоже надо. Вернётся голодный до футбола.
Фермин прекрасный сезон провёл - постоянно совершает рывки из глубины в штрафную, не боится брать игру на себя в больших матчах, всегда острота в его действиях чувствуется. Очень бы пригодился сборной
Не огорчайся Фермиша. Какие твои годы!
Крутой сезон от Фермина, который должен был продолжиться на ЧМ. Очень жаль,
выздоровления.
