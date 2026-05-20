Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о перенесенной операции.
23-летний игрок получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Из-за нее он пропустит чемпионат мира.
Вчера испанец был успешно прооперирован в больнице в Барселоне. Сообщалось, что он выбыл на два месяца.
«Операция прошла очень хорошо, и я уже думаю о том, как вернуться еще сильнее, как физически, так и морально.
Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять это как часть пути. Это очень трудное время для меня и еще один вызов в моей карьере, который я преодолею, в этом я не сомневаюсь.
Теперь пришло время поддержать национальную сборную и моих партнеров по команде из дома.
От всего сердца благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова», – написал Фермин, выложив фото в соцсети.
Фото: instagram.com/fermin
Скорейшего возвращения, удачи !
Для " Барсы " , кстати , норм. Не поломается на ЧМ и отдохнет морально и физически. Тоже надо. Вернётся голодный до футбола.
выздоровления.