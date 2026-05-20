Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»

Фермин о травме: жизнь и футбол могут быть жестокими, я преодолею этот вызов.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес высказался о перенесенной операции.

23-летний игрок получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Из-за нее он пропустит чемпионат мира.

Вчера испанец был успешно прооперирован в больнице в Барселоне. Сообщалось, что он выбыл на два месяца.

«Операция прошла очень хорошо, и я уже думаю о том, как вернуться еще сильнее, как физически, так и морально.

Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять это как часть пути. Это очень трудное время для меня и еще один вызов в моей карьере, который я преодолею, в этом я не сомневаюсь.

Теперь пришло время поддержать национальную сборную и моих партнеров по команде из дома.

От всего сердца благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова», – написал Фермин, выложив фото в соцсети.

