Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»

Антони о невызове на ЧМ: мне грустно, но я горжусь тем, чего уже достиг.

Антони прокомментировал невызов в сборную Бразилии на чемпионат мира.

Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти не включил полузащитникп «Бетиса » в итоговую заявку на ЧМ-2026 .

«Конечно, мне грустно, что я не сыграю за сборную на втором чемпионате мира. Но я спокоен и горжусь всем, чего достиг к этому моменту.

Теперь пришло время поболеть за товарищей, которые будут представлять Бразилию в борьбе за шестой [титул]. Я буду поддерживать их. Я буду продолжать работать так же, как и всегда, потому что мечта по-прежнему живет», – написал Антони в сторис инстаграма.