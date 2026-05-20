Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти не включил полузащитникп «Бетиса» в итоговую заявку на ЧМ-2026.
«Конечно, мне грустно, что я не сыграю за сборную на втором чемпионате мира. Но я спокоен и горжусь всем, чего достиг к этому моменту.
Теперь пришло время поболеть за товарищей, которые будут представлять Бразилию в борьбе за шестой [титул]. Я буду поддерживать их. Я буду продолжать работать так же, как и всегда, потому что мечта по-прежнему живет», – написал Антони в сторис инстаграма.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
