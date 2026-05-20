  Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»

Главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти не включил полузащитникп «Бетиса» в итоговую заявку на ЧМ-2026.

«Конечно, мне грустно, что я не сыграю за сборную на втором чемпионате мира. Но я спокоен и горжусь всем, чего достиг к этому моменту.

Теперь пришло время поболеть за товарищей, которые будут представлять Бразилию в борьбе за шестой [титул]. Я буду поддерживать их. Я буду продолжать работать так же, как и всегда, потому что мечта по-прежнему живет», – написал Антони в сторис инстаграма.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Жаль Антони конечно, в отличие от некоторых, реально заслужил вызов в сборную.
Зато плаксу вызвали
Причем обоих.
Антошка хороший сезон провел. Статистически и по игре. С клубом спустя много лет пробились в ЛЧ. Казалось бы, что еще нужно?
А нужно всего лишь в плотной борьбе зацепить титул РПЛ и не выйти никуда
Карло предпочел своих друзей с мадрида. Антони мог зарешать
Ага. Как на прошлом ЧМ свои фирменные 0+0
Как можно вызывать, чёрт побери, Луиса Энрике, когда есть хотя бы Антони? То ли у Карло какой-то мегаплан, то ли дед рофлит над всей Бразилией
А вообще мне кажется, что он и Педро поедут. 100% до начала чемпионата кто-то травмируется.
