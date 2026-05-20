Пименов о Шварце в «Динамо»: «Переплачивать за тренера сейчас нецелесообразно. Надо дать Гусеву шанс – он свой, он дешевле, качеством не уступает»

Пименов о Шварце в «Динамо»: переплачивать за него сейчас нецелесообразно.

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном возвращении в клуб Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Надо дать Гусеву шанс в «Динамо », чтобы человек мог реализовать то, что задумал сделать с командой. Выбирая между Шварцом и Гусевым, я выберу второго: во-первых – он свой, во-вторых – он дешевле, и в-третьих – он качеством немцу не уступает.

У меня есть определенное понимание, почему руководству интересно приглашение Сандро главным тренером: первое – прошлые заслуги и результаты, второе – молодежь, которая появилась при нем, и третье – болельщики, которые в него влюбились. Это три главных составляющих.

Но в нынешней ситуации приглашать и переплачивать за тренера нецелесообразно и вообще это ненужная история», – заявил Пименов.

Сандро Шварц работал главным тренером «Динамо» с 14 октября 2020 года по июнь 2022 года.

Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)