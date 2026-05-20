  Пименов о Шварце в «Динамо»: «Переплачивать за тренера сейчас нецелесообразно. Надо дать Гусеву шанс – он свой, он дешевле, качеством не уступает»
Пименов о Шварце в «Динамо»: «Переплачивать за тренера сейчас нецелесообразно. Надо дать Гусеву шанс – он свой, он дешевле, качеством не уступает»

Бывший форвард «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможном возвращении в клуб Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Надо дать Гусеву шанс в «Динамо», чтобы человек мог реализовать то, что задумал сделать с командой. Выбирая между Шварцом и Гусевым, я выберу второго: во-первых – он свой, во-вторых – он дешевле, и в-третьих – он качеством немцу не уступает.

У меня есть определенное понимание, почему руководству интересно приглашение Сандро главным тренером: первое – прошлые заслуги и результаты, второе – молодежь, которая появилась при нем, и третье – болельщики, которые в него влюбились. Это три главных составляющих.

Но в нынешней ситуации приглашать и переплачивать за тренера нецелесообразно и вообще это ненужная история», – заявил Пименов.

Сандро Шварц работал главным тренером «Динамо» с 14 октября 2020 года по июнь 2022 года.

Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
А переплачивать за Карпина было целесообразно?)
Перечислите уже всех через запятую, кто против Шварца и за Гусева и оставим эту тему в покое 😁
Гусев через полгода Шварц через год
На самом деле, тут довольны все: стронники Шварца увидят его в команде в ближайшее время, сторонники Гусева вновь увидят его после 20-го тура.
Динамо это про боль и страдания) имя главного тренера не имеет значения.
Про нецелесообразность можно сказать про любую копейку, вложенную в футбол, если смотреть с точки зрения тех, кому такой футбол не нужен. Где та грань, когда траты становятся нецелесообразными? Как по мне, когда речь идет об исторических командах для рос футбола либо вкладывай по полной, претендуя на трофеи, либо не вкладывайся вовсе, нет смысла в неопределенности
Над болельщиками Динамо, которые Шварца полюбили, он надругался позорными 1:5 в серебряном матче против Сочи на своем поле. А потом еще и предал их, бросив команду из-за СВО. Что сейчас поменялось? Просто у него нигде больше не получилось и он нигде не пригодился. Типичный профнепригодный физрук.
Кого и где он бросил и предал? Бросил команду Ордец, который при этом почему-то был на вечеринке в Мск по окончании сезона. Бросил Гиздоль Локомотив, Шварц честно доработал до конца сезона. Да, весной случился провал, но потеря Ордеца и в особенности Воронина, который был связующим звеном между тренерским штабом и игроками, не могла не сказаться. Не думаю, что кто-то из фанатов Динамо считает Шварца предателем и вспоминает с негативом
У Шварца был контракт. Точка. Он воспользовался опцией ФИФА для его разрыва и кинул клуб, команду и болельщиков, веривших в него. О том, что он уйдет было известно уже после начала СВО, когда он начал ныть в раздевалке Динамо с другими легионерами. Команда стала валиться из-за нюней своего тренера, а не из-за того что ушли Воронин с Ордецом. Вот это факты. А то, что ты пишешь - это жалкие попытки оправдания никчемного физрука, кинувшего клуб и его болельщиков. Очень много болельщиков Динамо относятся к Шварцу негативно. Для этого просто нужно открыть пошире глаза и вылезти из своего информационного кокона.
Кто такой физрук Гусев,ну не смешите,при Карпине хоть игра была и результат,с тем составом выдал такую игру,а Гусев что , ничего палочка и бубликом и шарфик
Чего? При Карпине игра была? Это когда дома Акрону сливали наверное?
Кто у нас любит предателей, бросивших клуб посреди сезона?! Какая любовь болельщиков?! )) Щас весь тренерский штаб Динамо уволят, только Гусева, может, оставят. Уверен, что "проклятие" Динамо - это вот это вот самое в головах руководителей клуба, тех,кто принимает решение в пользу немца!
Руководство Динамо, в глубоком трансе, как то спасать нужно команду, от предстоящего позора, на всю Россию.
В чемпионате со Шварцем команда не медали получит, а дырку от бублика!
Верните Гусева и его тренерский штаб!!!
Какой цинизм, про живых людей говорить "он дешевле". Русский язык довольно богат и разнообразен, чтобы избегать вот такого неуважения. Как минимум можно сказать, что у Шварца в контракте будет стоять бОльшая сумма, чем у Гусева.
