«Вильярреал» объявил об уходе Педрасы в конце сезона. Защитник провел 15 лет в системе клуба
Испанский клуб объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании текущего сезона. Педраса принадлежал «Вильярреалу» в течение 15 лет – он присоединился к академии клуба в 2011 году. В составе команды он выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.
В нынешнем сезоне Педраса провел 26 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал три голевые передачи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
Для инфо, он переходит в Лацио.
Не слежу особо, просто запомнилось, что последнее время активно в Италию свободными агентами переезжают.