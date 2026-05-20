«Вильярреал» объявил об уходе Педрасы в конце сезона. Защитник провел 15 лет в системе клуба

Альфонсо Педраса покинет «Вильярреал» после 15 лет в клубе.

Испанский клуб объявил об уходе 30-летнего защитника по окончании текущего сезона. Педраса принадлежал «Вильярреалу» в течение 15 лет – он присоединился к академии клуба в 2011 году. В составе команды он выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.

В нынешнем сезоне Педраса провел 26 матчей в Ла Лиге , забил один гол и отдал три голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь .