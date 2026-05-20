Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк высказался о праздновании футболистами «Локомотива» завоевания бронзовых медалей в минувшем сезоне Мир РПЛ.
Железнодорожники уступили ЦСКА в 30-м туре (1:3), однако все равно финишировали третьими, так как «Спартак» в параллельном матче не смог обыграть «Динамо» Махачкала (0:0).
«Для меня это не нормально, честно. Расскажу личную историю: в 2009-м мы со «Спартаком» проиграли ЦСКА в дерби в предпоследнем туре, когда Нецид забил после ошибки Джанаева.
Я после той игры плакал в раздевалке, а меня подходили и успокаивали, мол, мы все равно вторые, попали в Лигу чемпионов.
Потом мы поехали в ресторан, а у меня безумно болела голова из-за нервов. Хотя у нас серебро, участие в ЛЧ.
Круто, что вы взяли бронзу, но вы делаете фото с болельщиками на поле после поражения 1:3 в дерби. Можно потом где-нибудь на базе, в ресторане, но не так, – сказал Паршивлюк в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ».
И спросила кроха:
Бронза это хорошо?
Радоваться плохо?
Чемпиона обыграл
Доказал - не лохи!
Думаешь что хорошо?
Вот и фигли - плохо!
Вырастил ты молодежь
Целую эпоху!
Бронзе рады - хорошо?
Снова мимо - плохо!
Вот теперь, ТОЛЬКО Кубок!
Как-то так. Т.е. оба поведения логичны на мой взгляд.
А вот в 2009 году, Спартак был в гонке за титулом с Рубином, но продажа Быстрова перед важным матчем с Рубином и ошибки в конце сезона Джанаева все решило в пользу Рубина.
Тут действительно важен контекст, для Локомотива вот это бронза успех, т.к. 5 лет не были в медалях.
Тот же Спартак был третьим в сезоне 2017/2018, но не радовались медалям, т.к. упустили второе место из-за проигрыша Динамо в последним туре и клуб отправился в квалификацию ЛЧ вместо прямой путёвки в групповой этап.