  • Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк высказался о праздновании футболистами «Локомотива» завоевания бронзовых медалей в минувшем сезоне Мир РПЛ.

Железнодорожники уступили ЦСКА в 30-м туре (1:3), однако все равно финишировали третьими, так как «Спартак» в параллельном матче не смог обыграть «Динамо» Махачкала (0:0).

«Для меня это не нормально, честно. Расскажу личную историю: в 2009-м мы со «Спартаком» проиграли ЦСКА в дерби в предпоследнем туре, когда Нецид забил после ошибки Джанаева.

Я после той игры плакал в раздевалке, а меня подходили и успокаивали, мол, мы все равно вторые, попали в Лигу чемпионов.

Потом мы поехали в ресторан, а у меня безумно болела голова из-за нервов. Хотя у нас серебро, участие в ЛЧ.

Круто, что вы взяли бронзу, но вы делаете фото с болельщиками на поле после поражения 1:3 в дерби. Можно потом где-нибудь на базе, в ресторане, но не так, – сказал Паршивлюк в итоговом по сезону РПЛ выпуске «Смол ФМ».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Смол ФМ»
Не нормально это за неё не биться, как Спартак в последнем туре этого сезона.
ОтветSajres_Smit
Комментарий скрыт
Потому что бронза для нынешних паровозов - отличный результат. А Спартак в 2009 золото профукал
Эта бронза с золотым отливом нетолько для Локо, но и для сборной России потому, что у Локо играют в основном российские игроки в отличие от Зенита и Краснодара. Локомотив показывает, что и так можно добиваться успеха. Последний матч так себе конечно
И показал ЦСКА, к слову, выйдя на игру с Локо с 9 россиянами в основе.
Паршивлюк идеально к Смолову в компанию вписался. Тоже одна извилина и та нерабочая. Как можно сравнивать проигранное чемпионство и выигранную бронзу, когда вы за чемпионство и близко не боролись. Если б Краснодар праздновал, тогда сравнение уместное, а так Паршивлюк сморозил фигню
Комментарий скрыт
Они со Смоловым в Динамо 2 года назад и не особо старались в последнем матче, когда могли стать чемпионами.
Если бы матч с ЦСКА был за чемпионство,то тогда не радовались бы.Контекст ситуации важен. Тут впервые за 5 лет попали в 3-ку призеров,плакать что-ли.
Сын к Паршивлюку пришел
И спросила кроха:
Бронза это хорошо?
Радоваться плохо?

Чемпиона обыграл
Доказал - не лохи!
Думаешь что хорошо?
Вот и фигли - плохо!

Вырастил ты молодежь
Целую эпоху!
Бронзе рады - хорошо?
Снова мимо - плохо!
Прекрасно, когда стихи, написанные "на ходу", не просто набор рифм, а полны смысла и остроумны. Браво!
Некоторые спартачи в комментах делают вид,что им эта бронза и не нужна была))Смешно)Сами топили за неё в комментах)Если бы заняли в итоге 3-е место,то 10 новостей на Спортсе вышло бы.
Это хорошо, что ты ПРДЧЕРКНУЛ, что НЕКОТОРЫЕ... Так как многие, и лично я, безумно желал Спартаку ПОБЕДЫ над Махачкалой. А особенно, когда стало известно, что, скорее всего, локомотиву уже не отыграться против ЦСКА. Увы...
Вот теперь, ТОЛЬКО Кубок!
Хорошо хоть не все , такая была обида и до сих пор есть ,болельщикам Спартака бронза нужнее была чем команде ) Со Станком мы просрали больше первой половины игр и взять бронзу за такой сезон было бы неплохо ,а кубок не верю что возьмём .
У Паршивлюка, стало быть, не карьера, а сплошная боль. Надо либо научиться радоваться, либо заниматься чем-то другим
Ну так в Спартаке одна " боль " и есть и не только,там клеймо Заремы
Серебро - это проигранное золото. Бронза - это выигранная медаль.
Как-то так. Т.е. оба поведения логичны на мой взгляд.
Не всегда, Спартак наоборот в 2005 году радовались серебру и попадание в квалификация ЛЧ после ничьей с Локомотив 1:1 в 30 туре, но Паршивлюка в той команде не было.
А вот в 2009 году, Спартак был в гонке за титулом с Рубином, но продажа Быстрова перед важным матчем с Рубином и ошибки в конце сезона Джанаева все решило в пользу Рубина.
Тут действительно важен контекст, для Локомотива вот это бронза успех, т.к. 5 лет не были в медалях.
Тот же Спартак был третьим в сезоне 2017/2018, но не радовались медалям, т.к. упустили второе место из-за проигрыша Динамо в последним туре и клуб отправился в квалификацию ЛЧ вместо прямой путёвки в групповой этап.
как это можно сравнивать, когда обосрались в игре за чемпионство и когда прыгнули выше головы в борьбе за бронзу. Сомнительная экспертиза от Парша. Плакать вообще пацанам зазорно так то, взяли моду
Очередной игрок запрещает людям радоваться. Да что ж такое-то
Паршивлюк поддержал мнение Смолова о «Динамо»: «Команда такого уровня и амбиций не может радоваться, что отобрала титул у «Краснодара»
Смолов назвал «Динамо» Карпина разочарованием сезона, лучший игрок – Кордоба, лучший тренер – Семак, худший – «Слэпстик»
Смолов закрыл сезон: провалы, открытия и символическая сборная РПЛ. Итоговый Smol FM
Смолов о Соболеве в майке Дурана: «Он надел ее с подтекстом, что выиграл конкуренцию. Но ее бы выиграл сейчас и Веретенников»
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
«Реал» объявил об уходе Алабы
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
