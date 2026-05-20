Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Они могут быть последними – приватизация неизбежна. Объявим решение по выдвижению в субботу»

Рикельме о выборах президента «Реала»: они могут быть последними до приватизации.

Бизнесмен Энрике Рикельме ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента «Реала ».

Ранее клуб после анонса от действующего президента Флорентино Переса объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая, для заявки на участие необходима финансовая гарантия в 187 млн евро.

«Мы объявим о решении в субботу.

Это могут быть последние выборы, потому что приватизация неизбежна…» – заявил Рикельме.