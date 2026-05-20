  Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»

Экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев ответил на обращение вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Ранее Акинфеев высказался о критике Пономарева в его адрес и в адрес других футболистов ЦСКА: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо. Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами».

«Я читал обращение Игоря Акинфеева. Он обиделся, что я предложил ему завершить карьеру. Я бы посоветовал уйти на хорошей ноте – кондиции уже не те. Все думают, что все остается как в молодости, но нет: реакция не та, все по-другому.

Пусть Игорек играет, если хочет, но мое мнение – надо заканчивать. Может меня не слушать. Я дал совет – хватит. У вратарей, как у всех, есть предел. Я закончил в 30 лет, потому что потерял настрой, не мог уже играть за сборную – нервная система сдала. Если у него по-другому – пожалуйста, пусть играет.

Что касается его слов, что я оскорбил ребят, – может, на эмоциях сказал лишнее, когда наши проиграли «Сочи» 0:1. Я действительно резко высказался о полузащитниках: что они делают на поле? У них там «Парк культуры»? Гуляют? Надо вперед вырываться, а передавать мяч поперек и назад – это не игра. Противно стало, что им на своем поле проиграли, смешно даже», – сказал Пономарев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
Не повезло журналисту, позвонившему деду, надеялись тот уже тяпнул и будет баттл. А Пономарев довольно адекватно закрыл конфликт
Ответselso99
Надо было сначала налить для обостения чувств, а потом уже спрашивать.
Ответselso99
Да это ещё и победа нокаутом над теми , кто пишет за Игорька )
Самый прикол, что ели писать на спортс как Пономарёв, причем копируя его даже фразы - модераторы удаляют
ОтветДядя ТУРА
кому на роду написано ярмо носить, тот есть бык. быку - кнут (с)
ОтветДядя ТУРА
Надо попробовать ставить знак цитаты с указанием авторства Понамарева
Как сказал бы Талалаев: "Панибратство оставь себе, Володь"
Акинфееву крупно повезло, дед разрешил ещё поиграть. Что-то сегодня очень сдержанное интервью, сам на себя не похож.
Да, уважаемая легенда Пономарев, пожалуйста, заканчивайте карьеру комментатора. Если вам одновременно противно, смешно и непонятно - время пришло
Сегодня без повидла
Все хорошо сказал, но обращение максимально неуважительное. Он тебе не сын, чтобы Игорьком называть.
Акинфеев сам разберётся, заканчивать ему или нет
Акинфеев сам разберётся, заканчивать ему или нет
Жираф большой, ему видней)))
Непрошеный совет хуже подзатыльника
Так и не понял про что Игорь говорил.
