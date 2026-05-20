Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»

Пономарев об Акинфееве: мое мнение – надо заканчивать, он может не слушать.

Экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев ответил на обращение вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Ранее Акинфеев высказался о критике Пономарева в его адрес и в адрес других футболистов ЦСКА: «Вы легенда, но оскорблять ЦСКА не надо . Я буду стараться играть как можно дольше, чтобы лучше уж читать вашу экспертизу, а не давать ее вместе с вами».

«Я читал обращение Игоря Акинфеева . Он обиделся, что я предложил ему завершить карьеру. Я бы посоветовал уйти на хорошей ноте – кондиции уже не те. Все думают, что все остается как в молодости, но нет: реакция не та, все по-другому.

Пусть Игорек играет, если хочет, но мое мнение – надо заканчивать. Может меня не слушать. Я дал совет – хватит. У вратарей, как у всех, есть предел. Я закончил в 30 лет, потому что потерял настрой, не мог уже играть за сборную – нервная система сдала. Если у него по-другому – пожалуйста, пусть играет.

Что касается его слов, что я оскорбил ребят, – может, на эмоциях сказал лишнее, когда наши проиграли «Сочи» 0:1. Я действительно резко высказался о полузащитниках: что они делают на поле? У них там «Парк культуры»? Гуляют? Надо вперед вырываться, а передавать мяч поперек и назад – это не игра. Противно стало, что им на своем поле проиграли, смешно даже», – сказал Пономарев.