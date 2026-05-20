  Стоунз об уходе из «Сити»: «Я был шокирован реакцией, не хотел никого расстраивать. Я до сих пор люблю этот клуб, прием фанатами на матче с «Пэлас» навсегда останется в памяти»
Стоунз об уходе из «Сити»: «Я был шокирован реакцией, не хотел никого расстраивать. Я до сих пор люблю этот клуб, прием фанатами на матче с «Пэлас» навсегда останется в памяти»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз не ожидал, что болельщиков настолько расстроит его уход. 31-летний игрок ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Я был шокирован реакцией на мой уход. Я не хотел никого расстраивать. Я просто старался быть искренним. Я опубликовал видео с объявлением [об уходе], потому что хотел выразить свою любовь и свои мысли всем и показать, как много для меня значило пребывание в «Сити». Я хотел предельно ясно выразить свою благодарность всем, кто был со мной на этом пути.

Было важно сообщить об этом, а затем насладиться последними неделями сезона. Я не пользуюсь социальными сетями, но рад, что реакция была позитивной. Странно говорить об уходе, когда ты еще здесь. Я просто стараюсь наслаждаться последними моментами и впитывать все происходящее.

Предыдущий домашний матч против «[Кристал] Пэлас» на прошлой неделе был одним из таких моментов. Я стоял на бровке, ожидая выхода на поле, оглядывал стадион и слушал, как меня приветствуют. Это было нереально, особенно учитывая, что мне нужно было сосредоточиться, выйти на поле и выполнить свою работу, но меня встретили великолепно, и это навсегда останется в моей памяти.

У нас еще один матч против «[Астон] Виллы», но я не из тех, кто стремится к вниманию публики. Думаю, я еще не до конца осознал, что ухожу. Смена клубов в футболе — это часть спорта, но за десять лет я обрел здесь настоящих друзей. Люди, которые меня знают, понимают, как сильно я любил этот клуб и до сих пор люблю его. На матче с «Виллой» я не попрощаюсь, это будет: «До скорой встречи», – сказал Стоунз.

