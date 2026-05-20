  • Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»

Полузащитник «Барселоны» Гави считает, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не должен был выпускать Орельена Тчуамени в класико после драки с Федерико Вальверде.

Ранее сообщалось, что 7 мая футболисты «Реала» подрались во время тренировки, в результате чего Вальверде был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Клуб оштрафовал обоих на 500 тысяч евро.

Вальверде пропустил класико из-за полученной в результате драки черепно-мозговой травмы, Тчуамени вышел в стартовом составе «Реала» на класико в 35-м туре Ла Лиги (0:2), в котором «Барселона» оформила чемпионство в Ла Лиге.

«Я считаю, что рано или поздно на тренировках в любом случае будут возникать стычки с товарищами по команде – это конкуренция, и в какой-то степени это хорошо. Но если дело доходит до драки, то тренеру не следует выпускать [этих игроков] на поле.

Если они действительно подрались, то, на мой взгляд, включить [Тчуамени] в заявку и выпустить его на поле было ошибкой. Но я не знаю, как все было на самом деле», – сказал Гави.

Драка Вальверде и Тчуамени: заплатят по 500 тысяч евро штрафа, «Реал» объявил о примирении

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Но по сути, обоим нужно было дать понять, что это неправильною что так делать нельзя.
Вообще по хорошему для начала отстранение обоих от команды , соответсвенно от тренировок и игр . А далее очень жесткие внушения , сопровождаемые санкциями в виде удержания зп , и речь не про несчастные 500 тыс , которые они со своими контрактами и не заметили , а хотя бы зп эквивалентным 3 месячным окладам , и если и это потом не поможет , то выставлять на трансфер обоих .
Brigande
любой миллионер почувствует пол ляма евро)
Fikret Belozoglu
У Вальверде зп почти 1,5 ляма в месяц до вычета налогов . Ну пускай чистыми будет 600-700к , именно поэтому и говорю , что если бы штраф был в размере трех зп , это было бы очень серьезно .
Остальные выходить не хотели, боялись
г 🐕‍🦺 лает, караван идёт.
