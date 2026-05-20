Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»

Гави: если Тчуамени подрался с Вальверде, выпускать его в класико было ошибкой.

Полузащитник «Барселоны» Гави считает, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не должен был выпускать Орельена Тчуамени в класико после драки с Федерико Вальверде .

Ранее сообщалось, что 7 мая футболисты «Реала» подрались во время тренировки, в результате чего Вальверде был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Клуб оштрафовал обоих на 500 тысяч евро.

Вальверде пропустил класико из-за полученной в результате драки черепно-мозговой травмы , Тчуамени вышел в стартовом составе «Реала» на класико в 35-м туре Ла Лиги (0:2), в котором «Барселона » оформила чемпионство в Ла Лиге .

«Я считаю, что рано или поздно на тренировках в любом случае будут возникать стычки с товарищами по команде – это конкуренция, и в какой-то степени это хорошо. Но если дело доходит до драки, то тренеру не следует выпускать [этих игроков] на поле.

Если они действительно подрались, то, на мой взгляд, включить [Тчуамени] в заявку и выпустить его на поле было ошибкой. Но я не знаю, как все было на самом деле», – сказал Гави.

