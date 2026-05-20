Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»

Семин: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики» в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил перспективы «Факела » и «Родины» в следующем сезоне Мир РПЛ.

Оба клуба напрямую вышли в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Лиги PARI.

«Факел» – это болельщики. У них всегда полный стадион. Самое главное, чтобы руководство клуба принимало правильные решения на протяжении всего сезона. Но таких болельщиков, как в Воронеже, найти трудно. Неслучайно в Первой лиге это была самая посещаемая команда.

«Родину » я особо не знаю. Это новая команда, которая вышла и должна играть в РПЛ. Как они будут играть, мы увидим, но они заняли первое место в Первой лиге. Команда достойна Высшей лиги по всем показателям и провела хорошую работу.

Другое дело – где они будут играть. Если в Химках, то пусть так. Думаю, что оба клуба могут не просто повторить результат «Балтики», но и превзойти его. Амбиции большие, особенно у «Родины», – сказал Семин.

«Родина» сыграет в высшем дивизионе впервые в своей истории, московский клуб был основан в 2015 году. Воронежский «Факел» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Калининградская «Балтика» заняла 6-е место в чемпионате России по итогам минувшего сезона.