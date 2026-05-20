  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»
0

Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»

Семин: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики» в РПЛ.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил перспективы «Факела» и «Родины» в следующем сезоне Мир РПЛ.

Оба клуба напрямую вышли в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Лиги PARI.

«Факел» – это болельщики. У них всегда полный стадион. Самое главное, чтобы руководство клуба принимало правильные решения на протяжении всего сезона. Но таких болельщиков, как в Воронеже, найти трудно. Неслучайно в Первой лиге это была самая посещаемая команда.

«Родину» я особо не знаю. Это новая команда, которая вышла и должна играть в РПЛ. Как они будут играть, мы увидим, но они заняли первое место в Первой лиге. Команда достойна Высшей лиги по всем показателям и провела хорошую работу.

Другое дело – где они будут играть. Если в Химках, то пусть так. Думаю, что оба клуба могут не просто повторить результат «Балтики», но и превзойти его. Амбиции большие, особенно у «Родины», – сказал Семин.

«Родина» сыграет в высшем дивизионе впервые в своей истории, московский клуб был основан в 2015 году. Воронежский «Факел» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Калининградская «Балтика» заняла 6-е место в чемпионате России по итогам минувшего сезона.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37405 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoРодина Москва
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
logoболельщики
logoБалтика
logoЮрий Семин
стадионы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
При всём уважении к Юрию Палычу - такие прогнозы ничем не подкреплены. Пока это всё та же фантастика. Просто Балтика в этом сезоне смогла прыгнуть выше своей головы. Но не у всех есть свой Талалаев для этого.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Родины» о дебюте в РПЛ: «Не будем ставить никаких задач. Задачей будет достойно выступить для самих себя»
17 мая, 02:00
Гендиректор «Родины» не хочет видеть Дзюбу в клубе: «Великий футболист, но у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов. Ну вот вместо кого брать Артема?»
16 мая, 15:56
«Родина» выиграла Лигу Pari, опередив «Факел» по дополнительным показателям
16 мая, 11:59
Директор «Родины»: «Глупо выходить в РПЛ, чтобы бороться за выживание. Не будет такого, что трясемся в каждом матче и думаем, как бы не проиграть»
13 мая, 04:57
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
26 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
33 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
48 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
55 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
57 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Слот об «Арсенале»: «Впервые за 30 лет 40% голов чемпионов забито со стандартов. Футбол изменился, «Ливерпуль» должен убедиться, что снова может соревноваться с ними и «Сити»
28 секунд назад
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
9 минут назад
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
15 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
18 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
23 минуты назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
35 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
42 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
сегодня, 16:33
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Рекомендуем