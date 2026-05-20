  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
0

Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»

Семеньо о сборной Ганы: я не собирался отказываться.

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо объяснил, почему решил выступать за сборную Ганы.

«Мои родители – ганцы до мозга костей. Они никогда ничего не говорили об Англии. Очевидно, что, живя в Англии, часто приходится слышать что-то вроде: «О, ты должен представлять Англию». Но, честно говоря, это никогда не обсуждалось. Сборная Ганы вышла на меня, когда мне было 19-20 лет, так что я не собирался отказываться.

Мне кажется, наблюдать за игрой сборной Ганы на чемпионате мира – это нечто особенное. Мама, папа, дяди, тети, двоюродные братья и сестры – все соберутся в одном доме, и мы будем смотреть все игры вместе, праздновать, кричать, испытывать все эмоции. Все это – особенные моменты», – сказал Семеньо.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37173 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
logoпремьер-лига Англия
logoАнтуан Семеньо
logoсборная Ганы по футболу
logoМанчестер Сити
logoСборная Англии по футболу
натурализация

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
уважение. не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь.
ОтветЗлойМайор
уважение. не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь.
такой худой стал. не куришь??. какой раз уже бросаешь
ОтветЗлойМайор
уважение. не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь.
говорят от сюда надо сваливать по идее...
Любят Гану до мозга костей, но жить предпочитают в Англии. Ничего не напоминает?
ОтветН.Ф.
Любят Гану до мозга костей, но жить предпочитают в Англии. Ничего не напоминает?
Манчестер Сити не играет в Гане
ОтветН.Ф.
Любят Гану до мозга костей, но жить предпочитают в Англии. Ничего не напоминает?
И гражданство имеет надо полагать )
Я представляю реакцию наших мальчиков на Спортсе , если б так ответил спартаковец
Остон Рустам оглы Урунов !
Как на английском "до мозга костей"?
ОтветГригорий Гашников
Как на английском "до мозга костей"?
Do mogza kostey
ОтветРостовский Гусь
Do mogza kostey
Я тебя раскусил, ты просто “з” и “м” местами поменял
"...To the brain of the bones" - сказал Семеньо.
Серьезно? Местные комментаторы придираются фразеологизму в переводе?
Выбор Семеньо не очень удивителен и в целом понятен, в сборную Англии пробиться тяжелее, чем в сборную Ганы, если ты играешь в АПЛ.
очень правильные слова, партнерам сборной, ганцам очень важно это услышать, но семеньо даже в молодежку англии не звали, попал в гану как только разыгрался в шипе, ну зато нос не стал воротить и ждать
Как ему, интересно, в сборной Ганы, если он вырос в Англии, у него ведь просто другая прошивка, он рос в совершенно других условиях. По сути, он вряд ли полноценно понимает культуру, контекст того, что происходит на исторической родине его семьи. Всегда это было странно видеть. Чужой среди своих
ОтветATTA
Как ему, интересно, в сборной Ганы, если он вырос в Англии, у него ведь просто другая прошивка, он рос в совершенно других условиях. По сути, он вряд ли полноценно понимает культуру, контекст того, что происходит на исторической родине его семьи. Всегда это было странно видеть. Чужой среди своих
Так ты думаешь таких как он в сборной Ганы мало?
+ в 2022г о сборной Англии Сесенье мог только мечтать. Кто знал что через 4года он будет в МС
Сборная Ганы отличный вариант для настоящего ганца, тот ганец у которого "родители до мозга костей-ганцы" не может быть не ганцем.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
18 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
27 минут назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
39 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
51 минуту назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
52 минуты назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
сегодня, 15:31
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
сегодня, 15:19
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
сегодня, 15:14
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник сборной Украины Конопля бесплатно перейдет в «Боруссию» Менхенгладбах из «Шахтера»
4 минуты назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
12 минут назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
34 минуты назад
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
38 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
53 минуты назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Рекомендуем