Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
Семеньо о сборной Ганы: я не собирался отказываться.
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо объяснил, почему решил выступать за сборную Ганы.
«Мои родители – ганцы до мозга костей. Они никогда ничего не говорили об Англии. Очевидно, что, живя в Англии, часто приходится слышать что-то вроде: «О, ты должен представлять Англию». Но, честно говоря, это никогда не обсуждалось. Сборная Ганы вышла на меня, когда мне было 19-20 лет, так что я не собирался отказываться.
Мне кажется, наблюдать за игрой сборной Ганы на чемпионате мира – это нечто особенное. Мама, папа, дяди, тети, двоюродные братья и сестры – все соберутся в одном доме, и мы будем смотреть все игры вместе, праздновать, кричать, испытывать все эмоции. Все это – особенные моменты», – сказал Семеньо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
Я представляю реакцию наших мальчиков на Спортсе , если б так ответил спартаковец
