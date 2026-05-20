Дркушич о Семаке: «100% заслужил звание лучшего тренера сезона. Год не был простым, тренерский штаб верил в игроков «Зенита», и мы делали свою работу»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что считает Сергея Семака лучшим тренером сезона.
Сине-бело-голубые стали 11-кратными чемпионами России, набрав 68 очков в 30 турах Мир РПЛ.
«Сто процентов, что Семак заслужил звание лучшего тренера сезона. Весь год не был простым, но весь тренерский штаб постоянно верил в нас.
Они говорили, что надо делать свою работу, брать три очка в каждом матче. И мы это делали», – сказал Дркушич после победы над «Ростовом» (1:0) в последнем туре Премьер-лиги.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
