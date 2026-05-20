«Торпедо» объявило об отставке Кононова.

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо ».

Московский клуб объявил о прекращении сотрудничества с Кононовым по соглашению сторон.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года и вернулся в клуб в октябре 2025-го. В этом сезоне команда заняла 9-е место в Лиге PARI – в сезоне-2024/25 автозаводцы стали вторыми.