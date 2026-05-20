Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»

Неймар о вызове на ЧМ: я плакал несколько часов, все усилия стоили того.

Неймар рассказал о своих эмоциях после вызова на чемпионат мира 2026 года.

34-летний игрок «Сантоса » попал в окончательный состав сборной Бразилии на турнир. Форвард не выступал за национальную команду с 2023 года из-за серии травм.

«Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили.

Могу сказать, как я всегда говорил, когда возвращался [в сборную], – я чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить.

Я хочу поблагодарить всех. Мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде», – сказал Неймар в эфире Santos TV.

Неймар после вызова на ЧМ-2026: обнял физио, набрал Рафинье и отцу, много плакал