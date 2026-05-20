  • Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
Неймар рассказал о своих эмоциях после вызова на чемпионат мира 2026 года.

34-летний игрок «Сантоса» попал в окончательный состав сборной Бразилии на турнир. Форвард не выступал за национальную команду с 2023 года из-за серии травм.

«Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто. После того как объявили мое имя, я понял, что все преодоленные трудности и усилия этого стоили.

Могу сказать, как я всегда говорил, когда возвращался [в сборную], – я чувствую себя здесь как дома. Это трудно объяснить.

Я хочу поблагодарить всех. Мой вызов случился не только для меня, но и для всех, кто участвовал в этом процессе. Для всех, кто был со мной на поле и вне его, заботился о безопасности, здоровье, еде», – сказал Неймар в эфире Santos TV.

Неймар после вызова на ЧМ-2026: обнял физио, набрал Рафинье и отцу, много плакал

плакал пока выкладывал заготовленные рекламные посты в инсту))
Особенно его женщина неотлипающая. Она вообще переживала сильнее и рекламщиков и самого Сантоса
Он просто фанат Вуди Харельсона
Да что же такое пережил Неймар перед вызовом в сборную? Его пытали?
Ну его сын Робиньо обыграл так-то,а ещё рекламные посты попробуй заранее не выложить,хочется же,так что парень прошёл огонь и воду
А сейчас будет для тех, кто застал рубеж 80-90х.
"Они меня пытали - они ели мои блинчики".
Сейчас плачет, потом на поле будет валяться как обычно)
Я плакал несколько часов, добиться этого было непросто.

хейтеры Неймара попробовали бы столько плакать, я бы на них посмотрел. Это одной жидкости сколько надо выпить. жизнь футболистов сложней чем кажется
Мне кажется, что плакать несколько часов подряд без остановки -- это даже значительно труднее , чем выиграть мундиаль .
Неймар снизил к себе всякие требования. Это реально сбитый лётчик. Если попадание в состав сборных Роналду и Месси, ещё как то можно объяснить, то Неймар, не поддается ни какому объявлению. Пустое место. Лучше бы взяли Ж. Педро из Челси.
Я помню вся сборная Бразилии плакала перед каждым матчем и доплакались до 1-7.
Неймар не оправдал возложенных на него надежд всей нации. Сейчас сборная далека от главных фаворитов турнира. Сам Неймар уже на исходе карьеры.

Его эмоции понятны. И где-то даже вызывает внутренний отклик. И если честно, Бразильцы могли взять ЧМ когда он получил травму спины и вся сборная сникла. Но, с тех пор прошло очень много времени и было еще 2 возможности. Однако, их он променял на карнавалы и тусовочки.

Показательный пример, для очень одаренных людей, какие выборы делать не стоит.
Тут плакать надо что Анчелоттти прогнулся под общественное мнение,а должен был стоять на своём. Это его как тренера конечно не красит, в итоге мимо сборной и Педро и Антуан, которые как игроки гораздо сильнее нынешнего Неймара. А Неймар незаслуженно занял чье то место и радуется
Представьте бы такое сказал даже не Овечкин, а Грецки? :)))
