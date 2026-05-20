  • Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»
Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что «Реал» равняется на экономическую модель мюнхенского клуба.

В субботу, 23 мая, «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в финале Кубка Германии. Ранее в этом сезоне мюнхенцы выиграли Бундеслигу.

«Чемпионский титул всегда был нашим главным приоритетом. Конечно, дубль стал бы вишенкой на торте. Мы восхищаем людей своим футболом, в матчах с «Реалом» и «ПСЖ» мы получили признание во всем мире – даже от людей, которые обычно не болеют за «Баварию».

Наш клуб в отличной форме и задает международные стандарты. Представители «Реала», когда мы вместе обедали в Мюнхене перед матчем Лиги чемпионов, сказали, что есть только один клуб, на который они равняются, и это «Бавария». Мы не зависим от внешних инвесторов», – сказал Хайнер в интервью Sport Bild.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Но такая модель работает против Бундеслиги. Это пожалуй единственная лига, которая в теории могла бы соперничать с АПЛ за счет инфраструктуры, фанатского движения.
С другой стороны немцам самим нравится, что они «не такие».
Proper Chels
Ну для инвестора Англия все равно предпочтительнее, поэтому арабское, азиатское и американское бабло туда течет. Реально ведь ЮКей во всем лучше: язык, законы, город, визы, статус, школы.

Хотя мб я и не прав
Noken
Инвесторам всё равно на детские сады и школы, они не квартиру для жизни покупают, а вкладывают бабло в футбол.
С удовольствием бы вкладывали и в Бундеслигу, но у них такие правила. Хотя культура боления, количество футбольных клубов, исторические противостояния здесь всё на уровне. Ну и тут ничего не поделаешь, не хотят немцы зависеть от чужих денег, это их законное право.
А кто-то и хотел бы, но не может.
С волками жить...это единственно возможная модель за пределами АПЛ, чтобы за что-то бороться в Европе и показывать прибыль.
I10ff
В германии вот так говорят : с вольфсбургом в одной лиге играть....
Ллб
Хорош)
Бавария топ, но всё же кредит по арене погасили за счёт продажи долей Ауди, Адидасу и Альянсу. То есть буквально за счёт вливаний инвесторов. У Реала нет опции продать 1/4 доли в случае необходимости, за реконструкцию Бернабеу придётся расплачиваться до 2053 года
