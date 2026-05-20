Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»

Герберт Хайнер: в «Реале» сказали, что равняются на «Баварию».

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что «Реал » равняется на экономическую модель мюнхенского клуба.

В субботу, 23 мая, «Бавария » сыграет со «Штутгартом» в финале Кубка Германии. Ранее в этом сезоне мюнхенцы выиграли Бундеслигу.

«Чемпионский титул всегда был нашим главным приоритетом. Конечно, дубль стал бы вишенкой на торте. Мы восхищаем людей своим футболом, в матчах с «Реалом» и «ПСЖ » мы получили признание во всем мире – даже от людей, которые обычно не болеют за «Баварию».

Наш клуб в отличной форме и задает международные стандарты. Представители «Реала», когда мы вместе обедали в Мюнхене перед матчем Лиги чемпионов, сказали, что есть только один клуб, на который они равняются, и это «Бавария». Мы не зависим от внешних инвесторов», – сказал Хайнер в интервью Sport Bild.