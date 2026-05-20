Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что «Реал» равняется на экономическую модель мюнхенского клуба.
В субботу, 23 мая, «Бавария» сыграет со «Штутгартом» в финале Кубка Германии. Ранее в этом сезоне мюнхенцы выиграли Бундеслигу.
«Чемпионский титул всегда был нашим главным приоритетом. Конечно, дубль стал бы вишенкой на торте. Мы восхищаем людей своим футболом, в матчах с «Реалом» и «ПСЖ» мы получили признание во всем мире – даже от людей, которые обычно не болеют за «Баварию».
Наш клуб в отличной форме и задает международные стандарты. Представители «Реала», когда мы вместе обедали в Мюнхене перед матчем Лиги чемпионов, сказали, что есть только один клуб, на который они равняются, и это «Бавария». Мы не зависим от внешних инвесторов», – сказал Хайнер в интервью Sport Bild.
С другой стороны немцам самим нравится, что они «не такие».
Хотя мб я и не прав
С удовольствием бы вкладывали и в Бундеслигу, но у них такие правила. Хотя культура боления, количество футбольных клубов, исторические противостояния здесь всё на уровне. Ну и тут ничего не поделаешь, не хотят немцы зависеть от чужих денег, это их законное право.
А кто-то и хотел бы, но не может.