Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»

Кобелев о «Динамо»: чему тут радоваться, седьмому месту и отсутствию трофеев?.

Бывший главный тренер «Динамо » Андрей Кобелев раскритиковал бело‑голубых за минувший сезон.

«Прошедший сезон для «Динамо» оценю как неудовлетворительный. Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев?

И это все при том, что была проведена масштабная трансферная кампания, были куплены футболисты за немалые деньги.

Мы видим, что команда обладает хорошим набором квалифицированных футболистов, но как итог – седьмое место в чемпионате», – сказал Кобелев.

«Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России, набрав 45 очков. Команда вылетела из FONBET Кубка России в финале Пути РПЛ от «Краснодара».