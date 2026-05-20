Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»
Кобелев о «Динамо»: чему тут радоваться, седьмому месту и отсутствию трофеев?.
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал бело‑голубых за минувший сезон.
«Прошедший сезон для «Динамо» оценю как неудовлетворительный. Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев?
И это все при том, что была проведена масштабная трансферная кампания, были куплены футболисты за немалые деньги.
Мы видим, что команда обладает хорошим набором квалифицированных футболистов, но как итог – седьмое место в чемпионате», – сказал Кобелев.
«Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России, набрав 45 очков. Команда вылетела из FONBET Кубка России в финале Пути РПЛ от «Краснодара».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37402 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Правильно понимаю, что "неликвидный кал" - это например один из двух лучших бомбардиров команды и центральный защитник, который и при Гусеве остался основным?
и по такой логике, Арсен Захарян - тоже "неликвидный кал", учитывая его историю болезни в Испании?
Отдельно по Захаряну - учитывая историю его болезней (там много болезней, а не только лишь одна) это тоже уже "неликвидный кал". Но это уже проблема Реал Сосьедада, а не Динамо. Динамо с выгодой для себя с ним рассталось.
Поэтому да, ты всё понимаешь абсолютно правильно.