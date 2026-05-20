  Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»
Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал бело‑голубых за минувший сезон.

«Прошедший сезон для «Динамо» оценю как неудовлетворительный. Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев?

И это все при том, что была проведена масштабная трансферная кампания, были куплены футболисты за немалые деньги.

Мы видим, что команда обладает хорошим набором квалифицированных футболистов, но как итог – седьмое место в чемпионате», – сказал Кобелев.

«Динамо» заняло 7-е место в чемпионате России, набрав 45 очков. Команда вылетела из FONBET Кубка России в финале Пути РПЛ от «Краснодара».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Тебе ли не знать чему можно радоваться)) Не вылетели в ФНЛ как при тебе))
Не вылетел в заработал путевку в лучшую лигу мира
Кобелев ушел после поражения от Спартака в 27 туре сезона 2015/16, когда Динамо шло на 12 месте, которое гарантировало сохранение прописки в РПЛ. За все 27 туров при нём Динамо ни разу не опускалось ни в зону прямого вылета, ни даже в зону стыковых матчей. Ушел он видимо потому что руководством Динамо было принято решение утопить клуб в ФНЛ, с чем он явно не мог согласиться. В итоге после его ухода у команды было три поражения в трех оставшихся матчах, которые и решили поставленную задачу. Но Кобелев-то здесь при чем, если объективно команда вылетела без него? Он как раз как мог тащил разваливающийся клуб. И мог бы его вытащить, как он уже это делал в 2006-м после творчества Сёмина.
Никто не радуется 7 месту. Карпин правда, перед своим уходом гарантировал что точно не вылетим, а с Кобелевым вылетели.
Кобелев может сказать: «В отличие от Гусева, я Динамо хоть куда-то вывел».
C Кобелевым была бронза, и последняя ЛЧ насколько я помню у Динамо, а вылетал Чикишев кажется, у него еще три игры было
Это что, при Карпине команда была на 10 месте. Лучше бы промолчал Кобелев, знает же, что ему есть чем ответ на его слова.
Валера накупил неликвидного кала!!! Казах сразу после подписания контракта поехал сразу в лазарет и не выходит оттуда!!!!
Валера - никого не купил, покупает спортивный департамент во главе со спортивным директором.

Правильно понимаю, что "неликвидный кал" - это например один из двух лучших бомбардиров команды и центральный защитник, который и при Гусеве остался основным?

и по такой логике, Арсен Захарян - тоже "неликвидный кал", учитывая его историю болезни в Испании?
Да, "неликвидный кал" - это приобретенные по желанию Карпина спортивным руководством Динамо игроки. В том числе и Осипенко, который заиграл в отсутствие конкуренции, но вот продать его с выгодой для себя, учитывая его возраст, Динамо сможет едва ли.
Отдельно по Захаряну - учитывая историю его болезней (там много болезней, а не только лишь одна) это тоже уже "неликвидный кал". Но это уже проблема Реал Сосьедада, а не Динамо. Динамо с выгодой для себя с ним рассталось.
Поэтому да, ты всё понимаешь абсолютно правильно.
Кто бы ещё говорил самому то не смешно...а про свой успех уже забыл??? В чёрную книгу истории клуба попал навечно!
У Карпуши волосатого шарлатана спроси почему?
Так покупали то этих пешеходов карпуше...а гусю никто ничего не покупал. А кобелев сидел бы да молчал в тряпочку-при нём команда в фнл вылетела. А гусь с 10 на 7 и с ним команда ожила 4 место по очкам.
Весной и вовсе стали третьими. Только пссс.. А то еще подумают, что радуемся.
При Кобелеве становились третьими, и это ещё немытые Данни выкрали по ходу сезона.
Не понял наезда Кобелева. Кто радуется седьмому месту? И кто виноват в том, что Динамо завалило сезон? Чтобы быть объективным - нужно называть имена. А так, просто облить можно любую команду.
А то что ВТБшники продали одного из лучших игроков команды Карраскаль и все покупки были сделаны на вырученные от этого деньги Кобелев умалчивает
Разве не Кобелев впервые в истории вывел Динамо в пердив?..
