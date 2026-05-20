  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о чемпионской гонке в РПЛ: «В прошлом году я был нейтрален, сейчас больше болел за «Зенит». Понимаю состояние Семака – сложно мотивировать команду после нескольких побед подряд»
0

Черчесов о чемпионской гонке в РПЛ: «В прошлом году я был нейтрален, сейчас больше болел за «Зенит». Понимаю состояние Семака – сложно мотивировать команду после нескольких побед подряд»

Черчесов о чемпионской гонке в РПЛ: в этом сезоне больше болел за «Зенит».

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что болел за «Зенит» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26, опередив «Краснодар» на 2 очка. В последнем туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счетом 1:0.

– Вы удивлены развязкой чемпионата, где «Краснодар» упустил первое место, а «Зенит» воспользовался шансом?

– Что такое упустил? Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» – команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.

И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит».

– Почему?

– Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место – непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично, – сказал Черчесов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36421 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoСпорт-Экспресс
logoСтанислав Черчесов
logoКраснодар
logoАхмат
logoДинамо Москва

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
большинство болеет за Зенит!
Ответwestport70
большинство болеет за Зенит!
В Питере (небольшое уточнение)
Ответwestport70
большинство болеет за Зенит!
Комментарий скрыт
Намекает Миллеру полевой командир, что готов уставшего Семака подменить)
ОтветОлег Мамошин
Намекает Миллеру полевой командир, что готов уставшего Семака подменить)
Командир за опоздания отправил бы Вендела в дубль и зенит не взял бы титул.проходили,знаем
Ну сейчас ты про себя много нового узнаешь.И ничего при этом хорошего.
даже плоть от плоти спартака Приветыч устал страдать за кабэ шапито, и выбрал правильную сторону. но вместо Богданыча его видеть все равно не хотелось бы.
кажется это было бы уместно, если бы у Зенита это был 8-9 титул подряд, но когда они упустили один в юбилейный год, то на следующий юбилейный год мотивация уже должна была появиться, что бы наконец то закрыть вопрос с юбилеем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Погребняк: «Кордоба – игрок сезона. Лучший тренер – Семак, наверное. Дайте отдохнуть от РПЛ, у нас впереди важные еврокубковые матчи, на них давайте сконцентрируемся»
19 мая, 18:16
Геннадий Орлов: «Семак – это «седьмой» на украинском языке. И я был убежден, что он возьмет свой 7-й титул. Это тренер новой волны»
19 мая, 10:07Видео
Юрий Семин: «Все время говорят: если «Зенит» выиграл, значит, судьи помогали. Но против них ошибок было больше, чем за них»
19 мая, 05:05
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой про Шварца в «Динамо»: «Ничего не изменится, играют футболисты, а не тренеры. Какая разница, кто стоит на бровке? Хуже, чем в прошлом сезоне, уже быть не может»
17 минут назад
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
21 минуту назадВидео
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
27 минут назад
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
43 минуты назадФото
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
56 минут назад
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
57 минут назад
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
сегодня, 12:01ВидеоСпортс"
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
сегодня, 12:00Тесты и игры
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
сегодня, 11:56
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кисляк и Тюкавин порыбачили вместе. Матвей рассказал, что бы попросил у золотой рыбки: «Чтоб наши клубы и сборную вернули на международную арену»
5 минут назадВидео
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
13 минут назад
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
39 минут назад
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
сегодня, 11:58
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Рекомендуем