Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»

Радимов о «Спартаке»: может, Карседо не объяснили ценность бронзовых медалей.

Бывший полузащитник «Зенита», Владислав Радимов допустил, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не понимает ценность бронзовых медалей в Мир РПЛ .

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо » Махачкала (0:0) и занял четвертое место в турнирной таблице.

– Почему «Спартак» не забил в Махачкале?

– Потому что это «Спартак»! Потому что в решающий момент у «Спартака » кто-то щелкает, и чего-то не хватает.

Я так и не понял, по какой причине не играл Барко. Берегли для финала кубка? Возможно. Но у меня есть и другая идея. Может быть, никто просто не объяснил Карседо, что в нашем чемпионате выдают бронзовые медали, и они как бы ценятся. Я вот почитал болельщиков и знаю болельщиков «Спартака», которые очень расстроены, что не выиграли бронзу. Потому что в Испании всем на это плевать – есть только первое место, а дальше неинтересно. Дальше Лига чемпионов.

В тренерском штабе «Спартака» есть же россияне, кто объяснил бы главному ценность бронзовых медалей. Потому что если ты не ставишь ключевого игрока, определяющего в атаке, а тебе надо забивать обязательно, тут должны быть очень серьезные причины. А серьезных причин нам никто не объяснил. И без Барко «Спартак» как-то пресно смотрелся в атаке.

«Махачкале» нужно было очко, и они его получили для того, чтоб попасть в переходные. «Спартак» вроде имел преимущество в позиционной атаке, но какой-то угрозы как таковой серьезной и не было, – сказал Радимов.