  • Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»
Бывший полузащитник «Зенита», Владислав Радимов допустил, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не понимает ценность бронзовых медалей в Мир РПЛ.

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (0:0) и занял четвертое место в турнирной таблице.

– Почему «Спартак» не забил в Махачкале?

– Потому что это «Спартак»! Потому что в решающий момент у «Спартака» кто-то щелкает, и чего-то не хватает.

Я так и не понял, по какой причине не играл Барко. Берегли для финала кубка? Возможно. Но у меня есть и другая идея. Может быть, никто просто не объяснил Карседо, что в нашем чемпионате выдают бронзовые медали, и они как бы ценятся. Я вот почитал болельщиков и знаю болельщиков «Спартака», которые очень расстроены, что не выиграли бронзу. Потому что в Испании всем на это плевать – есть только первое место, а дальше неинтересно. Дальше Лига чемпионов.

В тренерском штабе «Спартака» есть же россияне, кто объяснил бы главному ценность бронзовых медалей. Потому что если ты не ставишь ключевого игрока, определяющего в атаке, а тебе надо забивать обязательно, тут должны быть очень серьезные причины. А серьезных причин нам никто не объяснил. И без Барко «Спартак» как-то пресно смотрелся в атаке.

«Махачкале» нужно было очко, и они его получили для того, чтоб попасть в переходные. «Спартак» вроде имел преимущество в позиционной атаке, но какой-то угрозы как таковой серьезной и не было, – сказал Радимов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Не нагнетайте, благодаря Карседо эта потенциальная борьба за бронзу и нарисовалась, поэтому из-за одного слитого матча с Махачкалой, где всем тяжело было, винить его не стоит, пусть спокойно готовит команду к финалу кубка!
и главное слово тут "слитый"
Что? Кем ценится? Даже болельщики команд не скажут когда были «медали» (имеются в виду топ клубы, а не те, для кого эта медаль и есть высшее достижение)
Ой да ладно, я такого же мнения, но если почитать комментарии в том же вк в фан группах Спартака, группы на 100+ тыс подписчиков, там все молились на 3 место, и не только там, само собой, даже тут
Если бы ты повнимательнее почитал, то увидел так же, что не мало людей писали что без еврокубков нету особой разницы 3 или 4,5,деревянная медалька и тд
Перед ответкой с Ноттингемом Эмери вышел вторым составом на матч с Тоттенхемом. За первый тайм Вилла пропустила два мяча, ноль раз ударила по чужим воротам и сделала три касания в чужой штрафной. Дома. Перед всем Бирмингемом. Помните, что было дальше?

А ещё был такой клуб из города Леверкузен, где играл Баллак и они до последнего тура шли и претендовали на салатницу и на победу в ЛЧ. И тренер решил выиграть оба турнира и в последних матчах дважды проиграл.

Ещё был такой тренер Сергей Игнашевич. У него Балтика как-то раз вылетала из РПЛ и по случайности вышла в финал кубка с Зенитом. Тренер тогда поставил основной состав на кубок, который очевидно нужно было сливать, проиграл его, а потом с триумфом вылетел в последнем туре.

Футбол уже не такой, как был 20 лет назад. Не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы понять, почему Спартак сыграл так пресно. В футболе все давно придумано.
Зажрались . Играть перестали только падать научились .позор . Раньше спортцмены на производстве повкалывают а потом на тренировку или на соревнования . Так было . Зачем такие нытики нужны ??? .
Отличные сравнения, только ты все перепутал.
На момент финального матча кубка с Зенитом, Балтика уже вылетела из РПЛ.
Тренер сказал после матча что Барко было микроповреждение. Но многие ищёт заговоры. Типа контракт не хочет подписывать.
Без еврокубков разница между 3-5 местами чисто символическая. Так что моё мнение - фиг с ней, с бронзой, все равно от работы Карседо пока что хорошее впечатление
Есть только первое место остальные места важны для зоны еврокубков.
А игрокам объяснило руководство ?они и без тренера должны были грызть землю и брать бронзу.Есть капитан Зобнин и т.д.Не нужно все валить на тренера.Когда с игроков будет спрос?
Все будет ясно после Кубка: выиграют - игроки молодцы, проиграют - тренер плохой.
Классика..
А может Барко действительно был в плохом состоянии? Может он вообще на уколах выйдет с Краснодаром?
К чему сейчас эти рассуждения? Нужно видеть команду, а не рассуждать, Карседо несёт ответственность и он принимает решения, поэтому я думаю, что желающим хайпа аналитикам подобными высерами можно только взбаламутить умы болельщиков с одной извилиной...
Всё он понимает, всё он соображает, главный кубок.
