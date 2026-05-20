Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»
Бывший полузащитник «Зенита», Владислав Радимов допустил, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо не понимает ценность бронзовых медалей в Мир РПЛ.
В заключительном туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (0:0) и занял четвертое место в турнирной таблице.
– Почему «Спартак» не забил в Махачкале?
– Потому что это «Спартак»! Потому что в решающий момент у «Спартака» кто-то щелкает, и чего-то не хватает.
Я так и не понял, по какой причине не играл Барко. Берегли для финала кубка? Возможно. Но у меня есть и другая идея. Может быть, никто просто не объяснил Карседо, что в нашем чемпионате выдают бронзовые медали, и они как бы ценятся. Я вот почитал болельщиков и знаю болельщиков «Спартака», которые очень расстроены, что не выиграли бронзу. Потому что в Испании всем на это плевать – есть только первое место, а дальше неинтересно. Дальше Лига чемпионов.
В тренерском штабе «Спартака» есть же россияне, кто объяснил бы главному ценность бронзовых медалей. Потому что если ты не ставишь ключевого игрока, определяющего в атаке, а тебе надо забивать обязательно, тут должны быть очень серьезные причины. А серьезных причин нам никто не объяснил. И без Барко «Спартак» как-то пресно смотрелся в атаке.
«Махачкале» нужно было очко, и они его получили для того, чтоб попасть в переходные. «Спартак» вроде имел преимущество в позиционной атаке, но какой-то угрозы как таковой серьезной и не было, – сказал Радимов.
А ещё был такой клуб из города Леверкузен, где играл Баллак и они до последнего тура шли и претендовали на салатницу и на победу в ЛЧ. И тренер решил выиграть оба турнира и в последних матчах дважды проиграл.
Ещё был такой тренер Сергей Игнашевич. У него Балтика как-то раз вылетала из РПЛ и по случайности вышла в финал кубка с Зенитом. Тренер тогда поставил основной состав на кубок, который очевидно нужно было сливать, проиграл его, а потом с триумфом вылетел в последнем туре.
Футбол уже не такой, как был 20 лет назад. Не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы понять, почему Спартак сыграл так пресно. В футболе все давно придумано.
На момент финального матча кубка с Зенитом, Балтика уже вылетела из РПЛ.
К чему сейчас эти рассуждения? Нужно видеть команду, а не рассуждать, Карседо несёт ответственность и он принимает решения, поэтому я думаю, что желающим хайпа аналитикам подобными высерами можно только взбаламутить умы болельщиков с одной извилиной...