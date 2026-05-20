  Рафа Юсте: «Барса» вложила 30 млн евро, чтобы стать чемпионом, пока другие тратили сотни миллионов. Найти баланс между спортом и финансами – настоящее испытание»
Рафа Юсте: «Барса» вложила 30 млн евро, чтобы стать чемпионом, пока другие тратили сотни миллионов. Найти баланс между спортом и финансами – настоящее испытание»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте отметил, что каталонская команда провела успешный сезон при минимальных финансовых вложениях.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2025/26 после победы над «Реалом» в домашнем класико в 35-м туре Ла Лиги (2:0).

«Самое сложное, что мы сделали – нашли баланс между спортивной и финансовой составляющими. Когда мы пришли, спортивная сфера была совершенно неконтролируемой, а зарплаты игроков полностью устарели. Навести порядок, сократить расходы на зарплаты – это было настоящим испытанием. Я благодарю всех, кто сделал это возможным, особенно Деку, сыгравшего решающую роль.

В этом году мы вложили 30 миллионов евро, чтобы «Барса» стала чемпионом с отрывом в 14 очков от второго места, в то время как другие клубы потратили сотни миллионов. Это стало возможным благодаря решимости президента Лапорты и правления, а также благодаря академии, которая является сердцем нашего клуба», – сказал Юсте.

Я хоть и симпатизирую Барселоне, но вот это очень глупое высказывание, Барса тратит так мало вынужденно! До этого также довольно часто бездумно бросалась деньгами!

И не стоит злить судьбу, Барса сейчас не в полной заднице, только благодаря талантливым воспитанникам, а также Хави и Флику!
Вот ты реально гусь. Чё злит Барса , аж кушать не можешь? Просто представьте , сколько положили на кон команды которые хотят взять лигу чемпионов , сколько денег ? Даже если не было бы проблем с регистрацией и к барсы были деньги , думаете они переплюнул ПСЖ , МАГЧЕСТЕР СИТИ , РЕАЛ МАДРИД ? Разве смогла бы Барса себе позволить трансферы 150 млн + ? А? Конечно нет . И смеяться над тем что она берет внутренние титулы могут только завистники которых обидела своими результатами и игрой Барса . Хватит ныть , если вы считаете , что Лараорта разваливает Барсу , тогда Перес с что делает ? Блять у него игроки уже деруться внутри . Может сравните оба подхода , где Флику вообще не делают замечаний и полная свобода , а у Арбелоа нет разрешения в туалет сходить. А ведь это организовал именно Лапорта. Просто поменять местами его и Пересв , вот этот лучший президент в истории футбола точно бы развалил барсу. А там бабы ноют , а мужикам пох....
Флик конечно гений, с такими проблемами, всё равно не дал Реалу шансов.
Реал не дал шансов самому себе)
Флик гений, но не волшебник! состав собирался и фундамент успеха заложен был с руководством наряду с Хави, а Флик как фений использует возможности своих подопечных на должном, высоком уровне. не надо все переписывать на одного человека только потому что любите его, надо отдать должное Лапорте,Алемани, Хави и Деку, хоть и в меньшей степени, но все же вклад он внес, купив Жоана и Ольмо.
Так Барса с удовольствием бы и на 200кк закупилась бы, да только денег нет. Глупо выставлять вынужденную экономию в качестве примера вдумчивой и грамотной финансовой политики. Да и команда несбалансированная с кучй позиций, требующих усиления.
Деньги у Барсы есть, только тратить не разрешает Тебас))
Я не экономист, но последние годы показали, что с грамотным управленческим подходом и планом не обязательно быть мешком и раскидываться деньгами. Если это работает, зачем возвращаться к прежним принципам, чтобы всегда быть в топах списков с самыми высокими зарплатами, самыми большими тратами на трансферы и тому подобное. Но боюсь, что как только ограничения снимут, последует какая-нибудь идиотская имиджевая покупка типа Леао за 100+ миллионов и самой большой личкой, которая запустит новую гонку зарплат, контрактов и оверпрайснутых трансферов.
Так Барса сейчас на мели.
Это не достижение, это выживание.
А также благодаря огромным долгам. А так бы швырялись бы деньгами в погоне за сиюминутным успехом. во времена Гвардиолы пели песни про воспитанников потом пластинка сменилась на "Мы Барса нам срочно нужны победы, мы за ценой не постоим"
Ну справедливости ради не каждая академия дает игроков, которые к 20 годам стоят по 100-200 миллионов.
За счет этого Барса и удержалась во многом, а не за счет гения Лапорты.
это меньше чем зап Левандовски за один сезон. да)))
Хорошего футбола пока нет. Теперь будем всякими бредовыми новостями травиться.
