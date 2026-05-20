Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: «Вот это чмок!» Подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом

Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну.

На следующий день после того, как вингер «Реала » Винисиус Жуниор подтвердил расставание с Вирджинией Фонсекой, инфлюенсер опубликовала в социальных сетях видео, где она целует обезьяну в губы.

В прошлую пятницу Фонсека объявила о расставании в соцсетях, заявив, что научилась «никогда не идти на компромисс в том, в том, что для меня является принципиальным». В понедельник Винисиус подтвердил новость , поблагодарив Вирджинию за время, проведенное вместе, и пожелав ей всего наилучшего. Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной.

Во вторник Фонсека опубликовала несколько фотографий и видео из зоопарка вместе с различными животными. Наибольший резонанс вызвали кадры, на которой инфлюенсер целует обезьяну в губы. На видео кто-то говорит «поцелуйчики, поцелуйчики», а она со смехом отвечает: «Вот это чмок!»

Как пишет El Diario, подписчики Винисиуса расценили видео как выпад в адрес футболиста. Они напомнили, что игрок «Реала» постоянно подвергается расизму в Испании, его называют «обезьяной» и показывают жесты, сравнивающие его с приматами из-за цвета кожи. Отмечается, что публикация видео всего через 24 часа после сообщения Винисиуса заставило многих воспринять его как преднамеренную провокацию.