  Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: «Вот это чмок!» Подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом
Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: «Вот это чмок!» Подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом

На следующий день после того, как вингер «Реала» Винисиус Жуниор подтвердил расставание с Вирджинией Фонсекой, инфлюенсер опубликовала в социальных сетях видео, где она целует обезьяну в губы.

В прошлую пятницу Фонсека объявила о расставании в соцсетях, заявив, что научилась «никогда не идти на компромисс в том, в том, что для меня является принципиальным». В понедельник Винисиус подтвердил новость, поблагодарив Вирджинию за время, проведенное вместе, и пожелав ей всего наилучшего. Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной.

Во вторник Фонсека опубликовала несколько фотографий и видео из зоопарка вместе с различными животными. Наибольший резонанс вызвали кадры, на которой инфлюенсер целует обезьяну в губы. На видео кто-то говорит «поцелуйчики, поцелуйчики», а она со смехом отвечает: «Вот это чмок!»

Как пишет El Diario, подписчики Винисиуса расценили видео как выпад в адрес футболиста. Они напомнили, что игрок «Реала» постоянно подвергается расизму в Испании, его называют «обезьяной» и показывают жесты, сравнивающие его с приматами из-за цвета кожи. Отмечается, что публикация видео всего через 24 часа после сообщения Винисиуса заставило многих воспринять его как преднамеренную провокацию.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: El Diario
жестокий троллинг
ОтветCopaAmerica
жестокий троллинг
Следующий шаг замутит с Престианни
ОтветПапа Футбола
Следующий шаг замутит с Престианни
Было бы эпично
Винисиус добился того, что теперь любую обезьяну на планете Земля сравнивают только с ним)
ОтветMstAndreev
Винисиус добился того, что теперь любую обезьяну на планете Земля сравнивают только с ним)
А это не так просто.
ОтветMstAndreev
Винисиус добился того, что теперь любую обезьяну на планете Земля сравнивают только с ним)
Его борьба ✊
Напоминает анекдот: а вы про кого подумали, товарищ Берия?
ОтветDizzod
Напоминает анекдот: а вы про кого подумали, товарищ Берия?
Комментарий скрыт
ОтветKranmeister
Комментарий скрыт
Девушке или обезьяне?
Ах вот оно что. А я увидев видео с этим поцелуем думал, что они снова вместе с Винисиусом
ОтветAntony Klestoff
Ах вот оно что. А я увидев видео с этим поцелуем думал, что они снова вместе с Винисиусом
Нет, она ушла к тому, кто по-симпатичнее, и, уж точно, по-умнее
ОтветАндрей Масловский
Нет, она ушла к тому, кто по-симпатичнее, и, уж точно, по-умнее
Ну, это перебор, они плюс/минус на одном уровне, объективность нельзя терять даже если обезьянка вам больше нравится.
Надо было обезьяне ещё футболку Реала с 7-м номером нацепить,ну чтобы вообще без палева.
ОтветГамарджоба Генацвале
Надо было обезьяне ещё футболку Реала с 7-м номером нацепить,ну чтобы вообще без палева.
Тогда фанаты Роналду подключатся....
А подписчики Вини не расисты часом?Почему они,как увидели обезьянку,сразу подумали про него?И зачем они напомнили,что его называют обезьяной?
Ну у неё собственно ничего в плане поцелуев особо не изменилось
Черепашку она потом не приласкала?
Ответmit-byer
Черепашку она потом не приласкала?
Черепашка женщин не любит.🥹
ОтветAdeen
Черепашка женщин не любит.🥹
Это да, черепашка денежки любит.
Оппа, вотэтоповорот
А сам Винисиус не расист? Все романы и интрижки, о которых известно в интернете, были у него исключительно с белыми девушками.
ОтветVanek1411
А сам Винисиус не расист? Все романы и интрижки, о которых известно в интернете, были у него исключительно с белыми девушками.
обычный уомплекс неполноценности. как и у многих чернокожих спортсменов
ОтветTom Sawyer
обычный уомплекс неполноценности. как и у многих чернокожих спортсменов
У сестер Вильямс тоже есть такое, почти все хахали снежки🤣
Винисиус – расставшейся с ним девушке: «Каждый момент рядом с тобой был незабываемым. Спасибо за все! Всего наилучшего и успехов в твоей жизни! Желаю тебе счастья»
18 мая, 21:32
Винисиус приглашал бразильских моделей в Мадрид – девушка вингера «Реала» встретила их в ресторане, где ранее ужинала с ним (Лео Диас)
15 мая, 22:20
Девушка Винисиуса сообщила о расставании с вингером «Реала». Пара сходилась в октябре после короткого разрыва из-за переписок футболиста с другой женщиной
15 мая, 13:38Фото
Девушка Винисиуса о расистском скандале с игроком: «Мы должны говорить о мужестве и силе, с которыми он прошел через все это. Он провел прекрасную игру, я восхищена им»
18 февраля, 19:30
