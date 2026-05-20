Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов», заявил Федорищев: «Ему предложат новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение»

Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов» в следующем сезоне, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .

Булатов стал исполняющим обязанности главного тренера самарской команды в апреле после ухода Магомеда Адиева. По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» заняли 11-е место в Мир РПЛ , набрав 32 очка.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы.

Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев Советов ». Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение.

Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», – написал Федорищев в своем канале в «Максе».