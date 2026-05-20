  • Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов», заявил Федорищев: «Ему предложат новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение»
Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов» в следующем сезоне, заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Булатов стал исполняющим обязанности главного тренера самарской команды в апреле после ухода Магомеда Адиева. По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» заняли 11-е место в Мир РПЛ, набрав 32 очка.

«Встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы.

Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев Советов». Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение.

Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», – написал Федорищев в своем канале в «Максе».

Относислся со скепсисом к его назначению, но пока он доказывает, что занимает пост ГТ не зря, КС снова стали непростой командой для всех, при этом показвая атакующий футбол!

Респект, пусть так и продолжается!
Так не будет продолжаться,играли на кураже, чтобы не вылететь, сейчас он их загоняет на сборах и приехали
Лучше Адиева пока что выглядит, надо дать шанс конечно.
Ты бы тоже лучше адиева выглядел)
Результатом заслужил, удачи в следующем сезоне
За то, что вытащил команду из стыков, вполне заслужил право на полноценный сезон в качестве главного. Надеюсь, это окажется удачным решением, и команда в новом сезоне порадует
Булатов давно в команде. Знает всю кухню изнутри. Показал очень хороший результат на данном отрезке.
Плюс ставит интересный и симпатичный футбол - чем-то напоминает футбол Осинькина лучших времён.
Однозначно заслужил!
Но тут наклёвывается стандартный для Крыльев вопрос: а какой будет подбор игроков в следующем сезоне? Сейчас опять как минимум половина команды разбежится. А какая при этом будет трансферная политика у клуба - большой вопрос.
Приветствую! Из тех, кто действительно играет важную роль в команде, контракты истекают у Песьякова и Рассказова. Думаю, Сергея продлят на сезон. Насчёт Коли сомневаюсь, он скорее всего одной ногой в Москве где-нибудь.
Чернов уходит, но вроде слухи ходят, что с Лепским будет подписан полноценный контракт. Ключевые игроки (Констанца, Олейников, Бабкин, Печенин, Божин, Витюгов) на контракте с нами минимум на год.
А, ещё у Амара вроде контракт кончился, но насколько помню, с ним год назад подписывали контракт на сезон с возможностью продления ещё на год. Может, и продлят. Возможно, ещё Хубулова можно было бы продлить и дать ему игровое время в новом сезоне. Пока что непонятно, что он сейчас из себя как игрок представляет.
Нужно за лето очень сильно шерстить рынок на предмет поиска хорошего чистого нападающего (у нас в команде из чистых ЦФ один Игнатенко вроде, и тот только с лавки выходит) и на замену Рассказову, если не удастся его продлить.
Если не пойдут по пути Крыльев времён Осинькина и Андреева, когда всех ключевых игроков за копейки отдавали, то может быть что-то интересное в сезоне и получится
Абсолютно верное решение! Не стали искать всяких авантюристов типа Шпилевского. )
Или, прости господи, типа Адиева)))
Будет комментарий про блеяния в защите от казахского физрука??
