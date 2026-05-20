Кузнецов о ЦСКА: «Провальный сезон, самое плохое – не нашли замену Дивееву. Защитники разочаровали, как и группа атаки – Гонду не всегда был на высоте»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов подвел итоги сезона-2025/26 для клуба.
Армейцы завершили сезон на 5-й строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко.
– Мы всегда ориентируемся на место в таблице, можно сказать, что сезон был провальным. Хотя в первом круге все видели: ЦСКА имел большое преимущество над другими командами – и по игре, и по результату. В последнем туре первой половины проиграли «Краснодару», могли занять второе место.
Второй круг они полностью провалили: было мало побед над конкурентами, не могли набрать очки. В конце, когда давление ушло, футболисты почувствовали себя вольно, ни за что не борются, тогда добыли две победы.
– Почему не получилось во второй части сезона?
– Много факторов. Наверное, провальная подготовка в межсезонье, покупали футболистов, которые не притерлись к коллективу и не показывали тот уровень, который должны были. Ошибки в обороне: видно было, что таких детских ошибок ни одна команда не совершает. Не забивали много игр.
– Можете назвать лучшего игрока в составе ЦСКА и того, кто вас разочаровал?
– Тут есть целая группа футболистов, которые с переменным успехом брали на себя лидерство: Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов. Неплохо смотрелись. Несомненно, Мойзес был лидером и лучшим игроком, наверное, в первом круге РПЛ. Мне он очень понравился. Я вам назвал тех, кто должен был вести команду вперед.
Разочаровали меня в первую очередь защитники, я не беру наших футболистов. Данилов получил шанс только во втором круге. Разочаровала группа атаки – тот же Гонду не всегда был на высоте. Может быть, Баринов с Козловым, которые пришли зимой, – на них возлагались большие надежды – не показали тот уровень, который они демонстрировали в своих предыдущих командах.
– Вам не кажется, что обмен Дивеева на Гонду – главная ошибка ЦСКА?
– Сейчас мы видим, что так и получилось. Хотя ветераны, специалисты, которые отдают предпочтение ЦСКА, рассуждали, рассчитывали, что придет Гонду, острый нападающий, и будет забивать. Он техничный, забивной, будет в подыгрыше играть. Наверное, Мусаеву чуть-чуть не хватало этих качеств.
Ушел Дивеев: как я понял, Челестини не захотел видеть его в своем составе. Говорят, игрок хотел сменить обстановку. Может быть, Дивееву приелось находиться в одной команде, хотелось титулов, поэтому он ушел. Но футболист он качественный, игрок сборной. Ему замены не нашлось – вот это самое плохое, что могло случиться, – сказал Кузнецов.
Дивеев по игре действительно хорош, напоминает по монументальности игнашевича.
В краткосрочной перспективе обмен Гонду на Дивеева, это конечно ужастно, но в долгосрочной - у ЦСКА будет отличный молодой состав.
