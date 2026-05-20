  Кузнецов о ЦСКА: «Провальный сезон, самое плохое – не нашли замену Дивееву. Защитники разочаровали, как и группа атаки – Гонду не всегда был на высоте»
Кузнецов о ЦСКА: «Провальный сезон, самое плохое – не нашли замену Дивееву. Защитники разочаровали, как и группа атаки – Гонду не всегда был на высоте»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов подвел итоги сезона-2025/26 для клуба.

Армейцы завершили сезон на 5-й строчке в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 51 очко.

– Мы всегда ориентируемся на место в таблице, можно сказать, что сезон был провальным. Хотя в первом круге все видели: ЦСКА имел большое преимущество над другими командами – и по игре, и по результату. В последнем туре первой половины проиграли «Краснодару», могли занять второе место.

Второй круг они полностью провалили: было мало побед над конкурентами, не могли набрать очки. В конце, когда давление ушло, футболисты почувствовали себя вольно, ни за что не борются, тогда добыли две победы.

– Почему не получилось во второй части сезона?

– Много факторов. Наверное, провальная подготовка в межсезонье, покупали футболистов, которые не притерлись к коллективу и не показывали тот уровень, который должны были. Ошибки в обороне: видно было, что таких детских ошибок ни одна команда не совершает. Не забивали много игр.

– Можете назвать лучшего игрока в составе ЦСКА и того, кто вас разочаровал?

– Тут есть целая группа футболистов, которые с переменным успехом брали на себя лидерство: Круговой, Обляков, Кисляк, Глебов. Неплохо смотрелись. Несомненно, Мойзес был лидером и лучшим игроком, наверное, в первом круге РПЛ. Мне он очень понравился. Я вам назвал тех, кто должен был вести команду вперед.

Разочаровали меня в первую очередь защитники, я не беру наших футболистов. Данилов получил шанс только во втором круге. Разочаровала группа атаки – тот же Гонду не всегда был на высоте. Может быть, Баринов с Козловым, которые пришли зимой, – на них возлагались большие надежды – не показали тот уровень, который они демонстрировали в своих предыдущих командах.

– Вам не кажется, что обмен Дивеева на Гонду – главная ошибка ЦСКА?

– Сейчас мы видим, что так и получилось. Хотя ветераны, специалисты, которые отдают предпочтение ЦСКА, рассуждали, рассчитывали, что придет Гонду, острый нападающий, и будет забивать. Он техничный, забивной, будет в подыгрыше играть. Наверное, Мусаеву чуть-чуть не хватало этих качеств.

Ушел Дивеев: как я понял, Челестини не захотел видеть его в своем составе. Говорят, игрок хотел сменить обстановку. Может быть, Дивееву приелось находиться в одной команде, хотелось титулов, поэтому он ушел. Но футболист он качественный, игрок сборной. Ему замены не нашлось – вот это самое плохое, что могло случиться, – сказал Кузнецов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Не всегда был на высоте? То есть, был на высоте, по факту, но не всегда? Серьёзно? 😄 Да за такой обмен нужно не просто увольнять, а открывать расследование по факту личной финансовой заинтересованности
Комиссар Шпрут
Это сейчас можно уверенно говорить. Зимой же скорее болельщики Зенита жалели об обмене.
Дивеев по игре действительно хорош, напоминает по монументальности игнашевича.
Что сделано, то сделано. Без Дивеева не открылся бы талант Данилова, я уверен. Через пару сезонов Данилов станет элитным защитником, я уверен. К нему в пару Лукин, который больше любит оставаться сзади, отличная комбинация. Сейчас в ЦСКА очень много талантливых юнцов, на которых можно строить команду на будущее и нужно с ними правильно работать.
В краткосрочной перспективе обмен Гонду на Дивеева, это конечно ужастно, но в долгосрочной - у ЦСКА будет отличный молодой состав.
"Разочаровала группа атаки – тот же Гонду не всегда был на высоте...."
Здесь прям уместен был бы смех Джей Джона Джеймсона из Человека Паука)
Точнее, Гонду всегда был не на высоте
Не всегда на высоте? На высоте он был в двух матчах в Самаре и всё. Все остальные игры дуойка, даже Мусаеву конкуренцию в итоге проиграл а это показатель
Пока Шевелев в клубе, успехов не будет.
Дивеев хрустальный
Лукин и Данилов вплне себе справились. больше вопросов к таким персонажам как гонду, баринов и группе атаки в целом. да и центру поля.
