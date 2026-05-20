  • Дуглас о вызове на ЧМ-2026: «Уважаю Россию, но всегда мечтал играть за Бразилию. Я никогда не переставал верить»
Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос прокомментировал вызов на чемпионат мира.

Дуглас был включен в окончательный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026. Бразилец также имеет гражданство РФ, которое он получил осенью 2024 года.

«Конечно, бывают моменты, когда думаешь, что тебя больше не вызовут, но я никогда не переставал верить. Я продолжал работать в клубе, пытаясь стать лучше и добиться стабильности. Поэтому, когда возможность представилась снова, я был готов ею воспользоваться.

Я всегда очень уважал Россию, поскольку в этой стране я построил большую часть своей карьеры. Но я всегда мечтал носить футболку сборной Бразилии, так что это было приоритетом. Я вырос, наблюдая за чемпионатами мира и мечтая играть за сборную, и это висело на мне тяжелым грузом.

Меня попросили играть так же, как я играю в своем клубе – бороться, надежно обороняться и при необходимости помогать в атаке. Анчелотти умеет вселять уверенность в своих игроков. Он много говорит, объясняет, чего хочет в тактическом плане, но также дает нам свободу проявить себя.

У бразильских болельщиков всегда есть причины верить. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Наша цель – пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпионов мира», – сказал Дуглас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
"Меня попросили играть так же, как я играю в своем клубе"

Анчелотти решил на багаже Семака ЧМ взять.
Tomas Nepotrebko
Держисрака?
мохнатка
И пенальти
Удачи Дугласу. Думаю несколько лет назад он бы и сам не поверил, что в 32 года поедет со сборной Бразилией на ЧМ
Это лишь подтверждает уровень сборной , Дуглас конешно хороший игрок для нашей лиги ,но учитывая то сколько он варился в лиге где все принимают решения в разы дольше топ лиг ,то с сильными сборными будут проблемы
Вызван в страну БРИКС, так что всё нормально 👍
Странно что праймового Дугласа игнорировали в сборной,а сейчас он уже свой пик прошел вспомнили о нем
У них нет крайних защей потому что
Да, страна, давшая футболу крайних масштаба Кафу и Роберто Карлоса, осталась на мели
Хз. Я вообще не знаю, какие могут быть к нему претензии. Порадоваться за него только можно. Он ещё на ЧМ больше всех забёт в Бразилии😄😄😄
Тут скорее претензии к тем, кто раздает гражданство направо и налево.
гражданство может "раздавать" только один человек
Жоао Педро пора заканчивать тужиться в АПЛ, и переходить в РПЛ, чтоб Анчелотти его наконец-то заметил!
какая жесть ) Но так и есть.
Вот и топ форвард для Зенита на лавку под Сблева.
Кстати, его младшая дочь родилась в России. Уверен, Дуглас поимел всю социалку и материнские капиталы РФ)
Нехилая надбавка к его зп!
Комментарий скрыт
Дуглас Сантос сам по себе очень приятный , лёгок в общении , всегда всем улыбается , доброжелателен , нет и намёка на какое-либо даже подобие высокомерия .
После недавней игры против "Локомотива" он подарил свою игровую футболку фанату , который нарисовал красивый плакат с пожеланиями , кстати , относительно предстоящего ЧМ , сразу её подписал .
Я находился рядом , всё это видел .
Такого спортсмена хочется поддерживать !
Поэтому , удачи сборной Бразилии !
Заслуженный бразилец Российской Федерации!
Поболею за бразильцев!
Сборная родной Бразилии и чемпионат мира
или несколько лет товарняков с непоймикем за сборную России?
Что же выбрать?
