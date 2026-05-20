  • «Сити» могут признать виновным в каких-то нарушениях, учитывая количество обвинений. Но решения может не быть еще два года». Футбольный юрист о 130 нарушениях клуба
Юрист о деле против «Сити»: можем ждать решения еще года два.

Футбольный юрист Том Мюррей поделился мнением о том, что может произойти, когда будет вынесен приговор по 130 обвинениям против «Манчестер Сити».

«Сити» обвиняется Премьер-лигой в нарушении финансовых правил в течение девяти лет, начиная с 2009 года. Расследование было начато в 2019 году и включало обвинения в ненадлежащей финансовой отчетности клуба и нежелании сотрудничать со следствием, хотя клуб отрицает какие-либо правонарушения. Слушания начались в сентябре 2024 года и длились 10 недель, но все стороны до сих пор ожидают результатов.

«Я не думаю, что кто-то знает. Я разговаривал с адвокатами, работающими над делом, и даже они не знают, когда будет объявлено решение. Как бы мне ни хотелось строить предположения, я думаю, это было бы бессмысленно.

Каким, по моему мнению, будет результат? Я думаю, что «Манчестер Сити» будет признан виновным в каких-то нарушениях. Учитывая количество обвинений, я не думаю, что им это сойдет с рук.

Но это будет тянуться как можно дольше, и я думаю, что нас ждет апелляция, и мы снова окажемся в той же ситуации. Не будет ничего удивительного, если через два года мы так и не получим окончательного решения», – сказал Мюррей в подкасте Price of Football.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37173 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Mirror
финансовый фэйр-плей
Значит опять бедный Эвертон оштрафуют...
ОтветOkaka
уже 130
Похоже с каждым ТО количество нарушений увеличивается
Понятно, что апелляция займёт время, но первое решение сильно ударит по репутации клуба. Вполне вероятно, что Гвардиола потому и ушёл раньше срока, чтобы каждую неделю не отвечать на вопросы журналистов получал ли он серые выплаты и считает ли титулы Сити заслуженными
Гвардиола что то знал, и не зря соскочил
решение надо было давно вынести. Апеллируют пусть после решения) какая апелляция если решение не вынесено... бред полный
