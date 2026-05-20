«Сити» могут признать виновным в каких-то нарушениях, учитывая количество обвинений. Но решения может не быть еще два года». Футбольный юрист о 130 нарушениях клуба

Юрист о деле против «Сити»: можем ждать решения еще года два.

Футбольный юрист Том Мюррей поделился мнением о том, что может произойти, когда будет вынесен приговор по 130 обвинениям против «Манчестер Сити».

«Сити» обвиняется Премьер-лигой в нарушении финансовых правил в течение девяти лет, начиная с 2009 года. Расследование было начато в 2019 году и включало обвинения в ненадлежащей финансовой отчетности клуба и нежелании сотрудничать со следствием, хотя клуб отрицает какие-либо правонарушения. Слушания начались в сентябре 2024 года и длились 10 недель, но все стороны до сих пор ожидают результатов.

«Я не думаю, что кто-то знает. Я разговаривал с адвокатами, работающими над делом, и даже они не знают, когда будет объявлено решение. Как бы мне ни хотелось строить предположения, я думаю, это было бы бессмысленно.

Каким, по моему мнению, будет результат? Я думаю, что «Манчестер Сити» будет признан виновным в каких-то нарушениях. Учитывая количество обвинений, я не думаю, что им это сойдет с рук.

Но это будет тянуться как можно дольше, и я думаю, что нас ждет апелляция, и мы снова окажемся в той же ситуации. Не будет ничего удивительного, если через два года мы так и не получим окончательного решения», – сказал Мюррей в подкасте Price of Football.