  • Райс, Сака, Тимбер и Эзе в 5 утра гуляли у «Эмирейтс» после чемпионства. Игроки «Арсенала» обнимались и фотографировались с болельщиками
Футболисты «Арсенала» не спали ночью после победы команды в чемпионате Англии.

Во вторник «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» в 37-м туре АПЛ (1:1) и уже не догонит в таблице «канониров», которые в 14-й раз стали чемпионами страны.

Лондонская команда начала праздновать на клубной базе, а некоторые игроки отмечали титул до самого утра.

В соцсетях распространились фото и видео, на которых Деклан Райс, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Эберечи Эзе гуляют в окрестностях «Эмирейтс» в пять утра.

Футболисты «Арсенала» обнимались и фотографировались с фанатами, которых встречали во время своей прогулки.

Так «Арсенал» узнал о чемпионстве. Что тут началось!

Я ждал чемпионства «Арсенала» все 22 года! Лукомский счастлив!

Принесли с собой самогон и залезли на пушку
Вот я понимаю их кайф, за тур до конца уже чемпионы, причем долгожданное чемпионство
Можно я напишу свою историю боления за Арсенал - первым помню Вильторда, он и Виера наводили на меня подростка ужас, я представлял что играю против них и они атакуют или обороняются и мне страшно просто от их вида, я уж не говорю про игру - Виера я считаю лучший за все время на своей позиции. Потом мне запал в душу Юнберг со своим ирокезом, он для меня навсегда олицетворение настоящего футболиста - он был везде где мяч, не важно оборона или атака. Как я радовался когда он был ИО. Анри и Бергкамп, ну тут без комментариев. Потом романтичный и около топовый Арсенал Венгера, я все равно скучаю по всяким Гиббсам и Улкотом, он с ними прыгал выше головы - слезы наворачивались когда удалили не за что Ван Перси в полуфинале против Барсы, а могли бы и пройти праймовую Барсу. Хотя он и Фабрегас мне никогда не нравились - обоих Венгер сделал звёздами, а они как крысята ушли к конкурентам и ещё и радовались победам над Арсеналом, я как знал что они гнилые. Помню первый матч Аршавина в Питере в баре смотрел - удивился когда пришла толпа челов во всем вплоть до носков арсенальском. Очень скучаю по временам когда ещё Павлюченко и Диньяр там играли, эти ламповые игры в кубках. Пытался купить билет на игру с цска, но там все билеты сразу купили перекупы. Потом красивые голы Жиру, удары Чемберлена, местами умная игра Вилшера в центре, обожал мемы про Лорда, пуховик, кокс корибский - у меня есть Роситцки🤣. Чей то комент о деньгах - "ух сколько ж можно на эти деньги Санагог накупить"😁. Потом вялое начало Артеты с вечными 0-0. Как меня бесило что он брал всякое б/у из Челси и Сити, я сразу сказал что им нужно избавиться от мемов типа Зинченко и Луиса и тогда все наладится и вот наконец то наладилось. Круто) Финал ЛЧ жду с оптимизмом)
Забыл написать что болею за Арсенал благодаря Елагину - его нарезки на 7тв влюбили меня в Арсенал, уверен он вчера тоже отмечал)
Гриша ты красавчик, я по раньше начал болеть, но воспоминания это наше все! Удачи тебе по жизни, будь здоров!
Там где они учились Денис Глушаков преподавал
молодцы ребята, имеют полное право, внести свой вклад в это чемпионство. теперь главное настроиться на лч
Видео с милотой все-таки)
Они бы на Глушака посмотрели, как надо отмечать чемпионство
