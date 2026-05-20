Райс, Сака, Тимбер и Эзе в 5 утра гуляли у «Эмирейтс» после чемпионства. Игроки «Арсенала» обнимались и фотографировались с болельщиками

Райс, Сака, Тимбер и Эзе в 5 утра гуляли у «Эмирейтс» после чемпионства.

Футболисты «Арсенала» не спали ночью после победы команды в чемпионате Англии.

Во вторник «Манчестер Сити » не смог обыграть «Борнмут » в 37-м туре АПЛ (1:1) и уже не догонит в таблице «канониров», которые в 14-й раз стали чемпионами страны.

Лондонская команда начала праздновать на клубной базе, а некоторые игроки отмечали титул до самого утра.

В соцсетях распространились фото и видео, на которых Деклан Райс , Букайо Сака , Юрриен Тимбер и Эберечи Эзе гуляют в окрестностях «Эмирейтс » в пять утра.

Футболисты «Арсенала» обнимались и фотографировались с фанатами, которых встречали во время своей прогулки.

