Райс, Сака, Тимбер и Эзе в 5 утра гуляли у «Эмирейтс» после чемпионства. Игроки «Арсенала» обнимались и фотографировались с болельщиками
Футболисты «Арсенала» не спали ночью после победы команды в чемпионате Англии.
Во вторник «Манчестер Сити» не смог обыграть «Борнмут» в 37-м туре АПЛ (1:1) и уже не догонит в таблице «канониров», которые в 14-й раз стали чемпионами страны.
Лондонская команда начала праздновать на клубной базе, а некоторые игроки отмечали титул до самого утра.
В соцсетях распространились фото и видео, на которых Деклан Райс, Букайо Сака, Юрриен Тимбер и Эберечи Эзе гуляют в окрестностях «Эмирейтс» в пять утра.
Футболисты «Арсенала» обнимались и фотографировались с фанатами, которых встречали во время своей прогулки.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37398 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
