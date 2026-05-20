Агент Тюкавина: «Костя говорил, что готов встретить Шварца в аэропорту, если он вернется в «Динамо». Фанаты замучились ждать трофей – дай бог, у Сандро получится»
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.
«В свое время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернется в «Динамо».
Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет ее. Когда Шварц ушел из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернется, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки. Болельщики замучились ждать трофей, поэтому, дай бог, чтобы у Шварца получилось», – сказал Сафонов.
