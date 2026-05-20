  Агент Тюкавина: «Костя говорил, что готов встретить Шварца в аэропорту, если он вернется в «Динамо». Фанаты замучились ждать трофей – дай бог, у Сандро получится»
Агент Тюкавина: «Костя говорил, что готов встретить Шварца в аэропорту, если он вернется в «Динамо». Фанаты замучились ждать трофей – дай бог, у Сандро получится»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«В свое время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернется в «Динамо».

Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет ее. Когда Шварц ушел из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернется, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки. Болельщики замучились ждать трофей, поэтому, дай бог, чтобы у Шварца получилось», – сказал Сафонов.

Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
При действующем тренере Гусеве,странно такое говорить
А им норм. За календарный год с 1 мая 2025 года у них 4 главных тренера. 4, Карл!
Личка, Валера, Ролан, Шварц.
Если только с Ворониным прилетит
Воронин к нам не поедет...
Провал будет. Какие результаты Шварца говорят о том, что он приведет Динамо хоть к каким-то наградам? Никаких.
Ну вот и с Гусевым уже хреново стало. Костя, оставайся после тренировок и учись бить пенальти. Попроси Лещука, он в воротах постоит.
А что Тюкавин улетает в Питер в тот же день что Шварц прилетает?
Мечтайте)
Мечты это больше по вашей части, мне без разницы перейдет он или нет. Для начала пусть шварца в аэропорту встретит))
Косвенно намекает, что если Сандро вернется, то Тюкавин, по крайней мере в ближайший год, никуда не уедет. Но рассчитывать на то, что Шварц с ходу за сезон добудет Динамо трофей, слишком амбициозно. В первый год главное - правильное поступательное движение и обретение стабильности. Хотя очень много факторов будут играть роль.
У Тюкавина и при Гусеве все хорошо.
Болельщики заждались?)) Я думаю их всех поименно можно перечислить. Пусть будет как в Кентервильском привидении - когда втб арена заполнится динамовскими болельщиками под завязку, тогда у них будет шанс на кубок. А это как минимум лет 10. Пока родят, пока убедят болеть за это.. Проще счетчик обнулить
Лещенко, Степашин, Илья Мэддисон и переходящее знамя - Люся Чеботарёв. Вот и весь фанатский движ Динамо 😀
Норм вам в кубке то играть после того как вас унизили Динамики ?) ну порадуйтесь пока, до матча с Краснодаром. Будет второе унижение.
Замучились ждать трофей? Да те кто видел в последний раз чемпионство или кубок в сознательном возрасте уже не пенсию начали выходить)
Не получится. Шварц без Воронина - деньги на ветер.
Селюк о Шварце: «Он неплохо работал с «Динамо» при царе Горохе, но после везде облажался. Если Гусева разменяют на него, то российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»?
20 мая, 09:24
Шварц подпишет с «Динамо» контракт до 2029-го. ЦСКА вышел из переговоров (Иван Карпов)
19 мая, 21:15
«Динамо» и Шварц обсуждают зарплату в 2,4 млн евро в год. Цифра обусловлена рисками для тренера и интересом одной из команд Бундеслиги («Чемпионат»)
19 мая, 14:50
«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
18 мая, 13:09
