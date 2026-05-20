  Радимов о выигранном споре с Соболевым: «Слава богу, он не забил «Ростову» семь мячей. Насчет сорта пива не договаривались – надеюсь, нормальное привезет»
Радимов о выигранном споре с Соболевым: «Слава богу, он не забил «Ростову» семь мячей. Насчет сорта пива не договаривались – надеюсь, нормальное привезет»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу в споре с Александром Соболевым.

Форвард забил победный гол «Зенита» с пенальти в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0). Ранее Соболев поспорил с Радимовым на ящик пива, что забьет 20 голов за сезон-2025/26 – в итоге он забил 13 мячей во всех турнирах.

– Я, кстати, как раз прогноз дал, что Соболев забьет в этом матче. Но, слава богу, что Соболев не забил в этом матче семь мячей, и теперь пенное должно быть доставлено по моему адресу.

– Когда ждете?

– Я напоминать не буду. У человека же должна быть совесть, а долг платежом красен, правильно? Ну, подождем. Мы не договаривались насчет сорта пива, но я надеюсь, у человека есть совесть, и он привезет нормальное. В игре с «Ростовом» Соболев забил свой самый важный мяч в жизни – это да.

Я бы еще высказался про Глушенкова наряду с Соболевым, которые оба провели неровный сезон. Но оба декларировали, когда приезжали в «Зенит», что едут за титулами. В прошлом году над ними уже начали посмеиваться, что и без вас-то здесь было в целом неплохо. Но сейчас они приложили к чемпионству ногу, хотя оба могут играть гораздо лучше, скажем так. Хотя провели хороший сезон, я рад за того, и за другого. Надеюсь, в Питере они уже освоились и стали более своими для этого города, скажем так, – сказал Радимов.

Комментарии

Вспомнилась Дюна: "Если б было море пива, я б дельфином стал красивым".
не помню, чтобы кто-то из Атрейдесов такое говорил
Плюсуют те, кто знает обе Дюны)
Соболев решил что проще отдать 20 бутылок, чем забить 20 голов
Семак Соболеву : Может забьёшь 20-ку в сезоне ????
Соболев Семаку :-Не ,тренер !! Я уже пива купил !!!
В КБ по акции возьмёт.Тёплое.
Он привезет "Томское").
Балтику
Из Калининграда
Багбир привезет
Привезет нормальное, но уже в себе.
Влад, он сольётся. Он не из тех: разве сказал, пацан сделал. Он рыбка гуппи (по памяти)....
Главное, чтобы безалкогольное привез
поддержим отечественного производителя -жигклевское!
