Бояринцев верит в выход «Ротора» в РПЛ: «Шансы пройти «Акрон» неплохие. Волгоград – футбольный город, уверен, будет аншлаг»

Денис Бояринцев верит в выход «Ротора» в РПЛ.

Бывший тренер «Ротора» Денис Бояринцев верит, что волгоградцы смогут выйти в Мир РПЛ по итогам стыковых матчей.

В VK Видео переходных матчах «Ротор» сыграет с «Акроном ». Первая игра пройдет в Волгограде сегодня, 20 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Я думаю, что «Акрон» сейчас переживает не лучшие времена, у них несколько ощутимых поражений подряд. А «Ротор», наоборот, находится на подъеме и мотивация запредельная. Я думаю, что у «Ротора» неплохие шансы пройти «Акрон».

Стадион команды – один из самых посещаемых в лиге, я думаю, они смогут по этому показателю конкурировать с «Краснодаром » в случае выхода в РПЛ . Это команда с большими традициями. Думаю, их возможный выход не станет сенсацией, потому что еще недавно клуб гремел в РПЛ. Волгоград – футбольный город. Уверен, там будет аншлаг», – сказал Бояринцев.

