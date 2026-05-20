Лаутаро о детстве: «Отец оставил работу авиамеханика ради футбола, но его клуб вылетел. Денег на аренду не хватало, мы почти 3 года жили у друга. Я научился у родителей смирению»

Лаутаро о детстве: я научился у родителей смирению.

Форвард «Интера » и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о своем детстве.

– Ты не вырос в богатой семье. Каким было детство в Аргентине?

– Позвольте объяснить. Мой отец был футболистом. Когда он стал профессионалом и дошел до Серии B, он оставил работу авиамеханика на военно-морской базе Баия-Бланка. А поскольку его футбольная команда вылетела из высшего дивизиона, у него не хватало денег на содержание семьи. Он стал обслуживать пожилых людей, а моя мать начала зарабатывать немного денег в качестве домработницы. Но нас было трое [детей], и дома всегда не хватало денег.

– Еды тоже не хватало?

– На самом деле нет. Мы с братьями играли в игру, кто больше съест. Но я помню, как чувствовал голод, ожидая ужина. Кроме того, мы не могли платить за аренду. Поэтому почти три года мы жили у друга: мы платили за электричество всего 100 песо время от времени (по сегодняшнему курсу – 6 евроцентов – прим. ист.).

– Что ты помнишь из того периода?

– Когда я вспоминаю об этом, я улыбаюсь. Я был счастлив, вот так вот счастлив. Я хотел бы снова испытать эти чувства, которые сформировали меня как мужчину. Благодаря моим родителям я научился смирению и уважению, которые теперь передаю своим детям, – сказал Лаутаро.