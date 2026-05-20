  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лаутаро о детстве: «Отец оставил работу авиамеханика ради футбола, но его клуб вылетел. Денег на аренду не хватало, мы почти 3 года жили у друга. Я научился у родителей смирению»
0

Лаутаро о детстве: «Отец оставил работу авиамеханика ради футбола, но его клуб вылетел. Денег на аренду не хватало, мы почти 3 года жили у друга. Я научился у родителей смирению»

Лаутаро о детстве: я научился у родителей смирению.

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о своем детстве.

– Ты не вырос в богатой семье. Каким было детство в Аргентине?

– Позвольте объяснить. Мой отец был футболистом. Когда он стал профессионалом и дошел до Серии B, он оставил работу авиамеханика на военно-морской базе Баия-Бланка. А поскольку его футбольная команда вылетела из высшего дивизиона, у него не хватало денег на содержание семьи. Он стал обслуживать пожилых людей, а моя мать начала зарабатывать немного денег в качестве домработницы. Но нас было трое [детей], и дома всегда не хватало денег.

– Еды тоже не хватало?

– На самом деле нет. Мы с братьями играли в игру, кто больше съест. Но я помню, как чувствовал голод, ожидая ужина. Кроме того, мы не могли платить за аренду. Поэтому почти три года мы жили у друга: мы платили за электричество всего 100 песо время от времени (по сегодняшнему курсу – 6 евроцентов – прим. ист.).

– Что ты помнишь из того периода?

– Когда я вспоминаю об этом, я улыбаюсь. Я был счастлив, вот так вот счастлив. Я хотел бы снова испытать эти чувства, которые сформировали меня как мужчину. Благодаря моим родителям я научился смирению и уважению, которые теперь передаю своим детям, – сказал Лаутаро.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37396 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoЛаутаро Мартинес
еда
logoденьги
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Какой смысл в этом примечании "по сегодняшнему курсу"? Эта цена ни о чем не говорит, т.к. в Аргентине инфляция со времен детства Лаутаро могла и 100%, и 1000% в год достигать
0:5 годичной давности, значит, тоже принял со смирением.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лаутаро о психологе: «Терапия помогла мне. Я сомневался в себе: способен ли я еще играть в футбол, достоин ли я футболки «Интера» с 10-м номером?»
19 мая, 19:27
Лаутаро назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Ставлю его даже выше Холанда за то, как он контролирует мяч, связывает игру и читает ее, за игру головой. Феномен»
19 мая, 12:33
Лаутаро о золотом дубле: «Мы бы поставили Киву 10 из 10, он очень сильно помог «Интеру»
13 мая, 22:07
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
23 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
30 минут назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
45 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
52 минуты назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
54 минуты назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Гершкович считает назначение Шварца ошибкой «Динамо»: «Понимаю, если бы это был иностранный тренер большого калибра. Вот Гвардиола освободился – такое я бы понял»
6 минут назад
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
12 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
15 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
20 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
32 минуты назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
39 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
сегодня, 16:33
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Рекомендуем